Processo com processo se paga. Críticas de Vieira a Bruno de Carvalho vão parar ao Conselho de Disciplina

Quantos processos já trocaram os três grandes entre si nos últimos anos? É melhor nem fazer as contas, caso contrário, lá se ia o “fair-play”.

“Demagogo, populista e mentiroso compulsivo.” Eis uma possível descrição de Bruno de Carvalho, segundo as palavras proferidas por Luís Filipe Vieira, no final do dérbi entre os dois clubes, em Alvalade, a 22 de abril.

Não será propriamente uma surpresa dizer que esta descrição acabou por dar em mais um processo.

De acordo com o “Correio da Manhã” esta quarta-feira, o presidente do Benfica arrisca-se a uma suspensão, que pode ir dos dois meses aos dois anos, com base no processo aberto pela Comissão de Instrutores da Liga ao Conselho de Disciplina da FPF. Além da suspensão, a Comissão de Instrutores propõe também uma multa que pode ir dos 5100 euros aos 40 800 euros.

A queixa foi apresentada pelo Sporting, depois de o presidente do Benfica ter comparado Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo, antigo líder do Benfica.

Para a comissão de Instrutores da Liga, as afirmações de Luís Filipe Vieira são “ofensivas da honra e reputação” e possuem uma “carga ultrajante” para o líder leonino.

O dérbi da 30ª jornada da Liga de 2016/17 ficou marcado pela notícia da morte de Marco Ficini, adepto do Sporting, junto ao Estádio da Luz. Bruno de Carvalho endereçou uma carta a Luís Filipe Vieira na qual convidou o homólogo a sentar-se ao seu lado na tribuna presidencial. Mas Vieira recusou - e proferiu as ditas palavras, para se justificar.

Segundo o matutino, o presidente do Benfica já terá sido notificado pelo Conselho de Disciplina da FPF para uma audiência na Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia 16 de agosto pelas 14h00.