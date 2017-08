€222 milhões - o número mágico de Neymar -, Klopp está sem palavras e o FC Porto goleou (duas vezes no mesmo dia)

Bom dia,

este são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

FC Porto fecha pré-época com “hat-triquinho” Soares e um aviso de Sérgio Conceição (o melhor e pior do jogo com o Gil Vicente)

O FC Porto saiu de Barcelos esta quarta-feira com uma vitória por 3-1, com três golos de Soares. Sérgio Conceição fez muitas alterações no onze inicial e não saiu satisfeito com a exibição. Pré-época portista termina sem derrotas.

Duz€ntos e vinte e dois milhões de formas de explicar Neymar

Um 'moleque' que foi o último dos moicanos está prestes a tornar-se no jogador de futebol mais caro de sempre. O Paris Saint-Germain vai pagar €222 milhões ao Barcelona para ficar com Neymar, que tem o pai como sombra e se fartou de estar na sombra de uma lenda

Benfica responde ao FC Porto: “Vivem num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente”

Segundo o Benfica, os seus rivais vivem “num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente”, devido ao “descalabro financeiro” que reina dentro desses mesmo clubes

Jurgen Klopp está de boca aberta com a venda de Neymar. Quem não está?

Duzentos e vinte e dois milhões de euros é muito dinheiro por um jogador. Mesmo que este seja uma estrela em ascenção e possa mesmo vir a ganhar o troféu de melhor do mundo nos próximos anos.

Nem Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, consegue esconder o espanto pelo valor que o PSG está disposto a pagar por Neymar. Depois de um particular com o Atlético de Madrid, o treinador alemão foi questionado sobre o valor do internacional brasileiro.

“Há apenas duas ou três equipas que podem pagar estes valores [222 milhões de euros]. Não é possível um negócio destes, por causa do fair-play financeiro, não sei como será possível um negócio destes, com esta quantidade de dinheiro. Espero que seja uma exceção, mas nunca se sabe”, disse Klopp em declarações ao jornal espanhol “AS”.

Artur Soares Dias é o árbitro da Supertaça

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para dirigir no sábado o jogo da Supertaça, que opõe o tetracampeão nacional Benfica ao Vitória de Guimarães, em Aveiro, informou na quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No jogo que abre a época e que atribui o primeiro título, o árbitro da associação do Porto terá como auxiliares Rui Licínio (AF Porto) e Rui Teixeira (AF Setúbal), enquanto Manuel Oliveira (AF Porto) será o quarto árbitro.

No Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, o vídeo-árbitro vai estar a cargo de Jorge Sousa (AF Porto) com Hugo Miguel (AF Lisboa) como assistente. (Corrige segundo parágrafo: O quarto árbitro será Manuel Oliveira (AF Porto) e não Manuel Mota (AF Braga), como foi inicialmente anunciado).

Manchetes do dia

A Bola: “Loucura”. Mercado entra numa nova dimensão com negócio de Neymar

Record: “Acordo com Ristovski”. Sporting já tem acordo com lateral-direito macedónio

O Jogo: “Máquina de fazer golos”. Aboubakar e Soares não param de marcar