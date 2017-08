Caso dos e-mails. Benfica vai processar o FC Porto e exigir €50 milhões

Após muitas semanas de polémica e troca de acusações sobre o dito caso dos e-mails, divulgados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, o Benfica deverá contra-atacar em força. Segundo o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, os encarnados vão avançar com um processo aos dragões e pedir uma indemnização de 50 milhões de euros.

Este valor foi avançado ao matutino por fonte do Benfica; a mesma fonte disse que as reuniões entre os advogados ainda decorrem, mas a estratégia de defesa está praticamente definida.

O Benfica foi acusado pelo responsável de comunicação do FC Porto de ter usado um esquema de corrupção desportiva e tráfico de influências. Os emails divulgados em causa implicam várias figuras do Benfica, incluíndo Luís Filipe Vieira, o presidente do clube.

Uma segunda fonte do Benfica garantiu ao “CM” que foi “formada uma equipa de advogados e consultores de quatro das mais conceituadas sociedades de advogados de Portugal”. O FC Porto deverá ser acusado dos delitos de “concorrência desleal, acesso ilegítimo a correspondência privada, difamação e violação do segredo de negócio”.

Pelo que apurou o matutino, o Benfica vai avançar com um processo-crime contra Pinto da Costa, a SAD dos dragões e o Porto Canal.