O regresso do caso dos e-mails, Marítimo e Braga nos 'play-offs' da Liga Europa e a despedida de duas estrelas do atletismo

Braga nos 'play-offs' da Liga Europa

Um golo de Raul Silva nos descontos do prolongamento permitiu na quinta-feira ao Sporting de Braga bater em casa o AIK, por 2-1, e qualificar-se para os 'play-offs' de acesso à Liga Europa de futebol.

Depois do empate 1-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Suécia, o AIK inaugurou o marcador no Municipal de Braga, por Obasi, aos 13 minutos, e Rui Fonte empatou na segunda parte, aos 74, forçando o prolongamento. Quando se estava na iminência do desempate por penáltis, Raul Silva fez o golo da vitória bracarense, aos 120+1.

O Sporting de Braga junta-se assim ao Marítimo, que hoje eliminou os búlgaros do Botev Plvodiv, vencendo a segunda mão por 2-0. Os 29 vencedores desta ronda vão juntar-se nos 'play-offs' às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Marítimo nos 'play-offs' de acesso à Liga Europa

O Marítimo qualificou-se na quinta-feira para os ‘play-offs’ da Liga Europa de futebol, ao vencer em cada os búlgaros do Botev Plovdiv, por 2-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Uma semana depois do empate sem golos na Bulgária, o Marítimo impôs-se no Estádio dos Barreiros, no Funchal, com golos de Rodrigo Pinho, aos 34 minutos, de grande penalidade, e de Ricardo Valente, aos 49.

Além do Marítimo, também o Sporting de Braga está envolvido nesta eliminatória, recebendo hoje os suecos do AIK, depois do empate 1-1 na primeira mão. Os 29 vencedores desta ronda vão juntar-se nos 'play-offs' às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Caso dos e-mails. Benfica vai processar o FC Porto e exigir €50 milhões

O Benfica vai avançar com um processo-crime contra Pinto da Costa, a SAD dos dragões e o Porto Canal.

O 'moleque' que tem o pai como sombra e que se fartou de estar na sombra de uma lenda

Um 'moleque' que foi o último dos moicanos está prestes a tornar-se no jogador de futebol mais caro de sempre, aos 25 anos. O Paris Saint-Germain vai pagar €222 milhões ao Barcelona para ficar com Neymar, que tem o pai (e agente) como sombra e se fartou de estar na sombra de uma lenda chamada Lionel Messi.

Mundiais de Atletismo: Duas estrelas (maiores) despedem-se. Quem mais vai brilhar neste céu?

Londres acolhe de sexta-feira a domingo, 13 de agosto, o Mundial de Atletismo. São cerca de dois mil atletas em prova, alguns com provas dadas e expectativas em alta. Confira os nomes que devem marcar a edição deste ano dos campeonatos.

O ano em que Veloso quer trocar o amarelo do sorriso pelo da camisola. A Volta a Portugal sai à estrada esta sexta-feira

De Lisboa a Viseu são mais de 1600 quilómetros a pedalar. No pelotão, as equipas portuguesas estão em minoria mas é nas suas fileiras que se encontram os grandes favoritos à vitória final. Será o regresso de Veloso às vitórias depois do brilharete de Rui Vinhas no ano passado?

João Vieira: “Sou o treinador da minha mulher e ela é a minha treinadora. É claro que há picardias”

O marchador João Vieira vai competir nos 50 quilómetros marcha nos Mundiais de atletismo que arrancam na sexta-feira. Esta é mais uma entrevista Tribuna Expresso das várias feitas a atletas portugueses que vão competir em Londres.

As cinco transferências mais caras da história do futebol

Cristiano Ronaldo chegou a liderar a lista das transferências mais caras da história do futebol mundial. Contudo, a evolução do mercado e o aumento dos valores pagos pelos clubes estão prestes a deixar o internacional português fora do pódio - mas ainda entre os cinco primeiros.

Manchetes do dia

A Bola: “Só a bandeira e o símbolo são insubstituíveis”. Fejsa em entrevista

Recorde: “Espero já ir de cabeça pintada”. Fábio Coentrão em entrevista

O Jogo: “Ricardo é intocável”. Saída do lateral está fora dos planos de Sérgio Conceição