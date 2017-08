30 milhões por Danilo? Grazie, ma non troppo

O FC Porto terá rejeitado uma oferta a rondar os 30 milhões de euros por Danilo à Juventus. De acordo com a edição deste sábado do jornal “O Jogo”, o hexa-campeão italiano vê no médio internacional português uma alternativa a Matuidi, e sondou o clube azul e branco com uma oferta de 30 milhões.

O mesmo jornal assegura que a SAD portista só estará disposta a deixar sair o médio por valores muito próximos da sua cláusula de rescisão, a qual foi revista em janeiro aquando da renovação do contrato do jogador. É agora de 60 milhões de euros.

O jornal reforça que o jogador é considerado uma peça-chave pelo novo treinador, Sérgio Conceição, além de ser uma voz importante dentro do campo e do balneário.

A possível ida da seleção nacional ao Mundial do próximo ano serve também para os dirigentes azuis e brancos acreditarem numa ainda maior valorização do atleta perante o mercado.

O FC Porto entra oficialmente na nova época na próxima quarta-feira, diante do Estoril, sendo Danilo a única dúvida do departamento médico dos dragões.