Gelson puxa pelo Sporting, a chuva esteve do lado Miguel Oliveira e o PSG pode dar €60 milhões por Danilo

Bom dia,

este são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Gelson não joga, Gelson bisa

O campeonato está de volta e, cinco anos depois, o Sporting voltou a ganhar um jogo fora de casa e sem sofrer golos. Os leões venceram o Desportivo das Aves (2-0) com um bis de Gelson Martins e com Adrien e Bruno Fernandes a coabitarem - mas a não encaixarem no jogo.

Moto2 : Chuva baralha a corrida

A interrupção, provocada pela chuva, quando a corrida ainda não tinha chegado a meio, provocou uma revolução na corrida de Moto2, na qual o português Miguel Oliveira (KTM) subiu ao pódio pela quinta vez.

Catarina Ribeiro: “A maratona é como o melão. Só no dia em que é aberto é que sabemos como está”

A maratonista Catarina Ribeiro diz à Tribuna Expresso que primeiro é preciso acabar uma prova - e só depois se pode pensar noutras coisas. Outra entrevista relativa aos Mundiais de atletismo.

Caldeira vence à milésima, Alarcon mantém a amarela e Edgar Pinto volta a cair numa etapa muito confusa no final

Samuel Caldeira venceu ao sprint em Castelo Branco por uns magros 10 milésimos de segundo. Etapa muito marcada pelo calor acabou mal para muitos corredores que se viram envolvidos em quedas já bem perto da meta. Edgar Pinto, Rui Vinhas e João Benta foram alguns dos lesados.

PSG pode provocar estragos no FC Porto e levar Danilo

Há clubes com os bolsos mais fundos que outros. Neste verão, o PSG é aquele que mais parece disposto a gastar.

De acordo com a edição de domingo do jornal francês “L’Équipe” no , o Paris Saint-Germain pode vir ao FC Porto buscar Danilo Pereira. Para isso, o clube está disposto a pagar o valor da cláusula de rescisão: 60 milhões de euros.

Esta segunda-feira, a “Bola” avança com a mesma notícia. Segundo o desportivo, a saída do médio não deverá obrigar o FC Porto a ir ao mercado de transferências. André André estará a ser adaptado, com a orientação de Sérgio Conceição, para aquela posição.

Manchetes do dia

A Bola: “Nas asas de Gelson”. Bis do extremo na Vila de Aves

Record: “Senhor Gelson”. Pérola dos leões bisa no primeiro jogo do campeonato

O Jogo: “Bas Gelson”. Candidatura dos leões arrancou com um bis