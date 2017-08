Neymar continua “embargado” em Paris. Papéis do jogador ainda não chegaram

Neymar continua sem poder jogar pelo Paris Saint-Germain e tudo indica que deve falhar o próximo jogo do clube francês: o Certificado Internacional de Transferência para a inscrição de Neymar na Ligue 1 ainda não chegou a Paris, conta o desportivo francês “L’Equipe” esta terça-feira.

De acordo com o desportivo, o Barcelona ainda não terá dado autorização para enviar o respetivo documento.

Caso a documentação do internacional brasileiro não chegue em breve, Neymar poderá ter de ficar fora do jogo de domingo do PSG com o Guingamp.

Em última possibilidade, Neymar estará disponível para jogar com o Toulouse, a 20 de agosto, dado que o prazo máximo para a entrega dos documentos é a 18 de agosto.