O Real Madrid fez da Supertaça Europeia rotina, Adrien põe a “alma” no Sporting e o arranque do campeonato para o FC Porto e o Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Nem sequer foi preciso Ronaldo. Só um bocadinho de inteligência

O Real Madrid conquistou a Supertaça Europeia, perante o Manchester United de José Mourinho, por 2-1. Cristiano Ronaldo só entrou nos últimos minutos, quando os merengues já venciam.

Um senhor Alarcon na Senhora da Graça. Novo "Rui Vinhas" na W52-FC Porto?

Raul Alarcon venceu na Senhora da Graça e é mais líder da Volta a Portugal. Primeira etapa de montanha provocou estragos na geral.

Welcome to Miami Beckham United, o provável novo clube de futebol nos EUA

Os donos das equipas da Major League Soccer (MLS) vão decidir, esta quarta-feira, se deixam que um novo clube seja criado em Miami, com um estádio de raiz, numa cidade onde o futebol não costuma pegar. Por trás dessa equipa está David Beckham, o ex-jogador-pop que, há 10 anos, quando foi jogar para os EUA, tinha uma cláusula no contrato que lhe permitia fazer o que está, agora, prestes a concretizar.

Adrien não quer sair do Sporting

“O Sporting é a minha segunda casa. Estou como sempre estive: de alma e coração neste clube, com atitude e compromisso. Estou no Sporting, sou do Sporting e, enquanto aqui estiver, podem contar comigo e prometo que darei tudo por esta camisola”, disse o internacional português, em declarações ao “Record” esta quarta-feira.

Começa o campeonato… para o Benfica e o FC Porto

O Benfica arranca o campeonato esta quarta-feira ao defrontar o Sp. Braga. Já o FC Porto vai debater-se com o Estoril. Tanto Rui Vitória como Sérgio Conceição têm trabalho para mostrar. Os encarnados querem o penta, os dragões acabar com o jejum de títulos. A resolução desta questão? Só daqui a nove meses.

Manchetes do dia

A Bola: “Campeão volta a casa.” Águia começa ataque ao penta

Record: “Vitória confia no bicho”. Vitória acredita que jogos “a sério” vão transfigurar a equipa

O Jogo: “A panela de pressão está em casa.” Sérgio Conceição garante que pre-temporada não vai afetar o arranque