Barcelona vai às compras com os bolsos cheios: oferece €100 milhões por Coutinho, Liverpool rejeita

Quando o ordenado cai na conta no final do mês, é difícil, por vezes, não cair em exageros, não fazer compras por impulso. (Principalmente, se é uma novidade.)

Quando se tem 222 milhões de euros acabados de chegar à conta bancária do clube, pode ser ainda mais difícil não cair na tentação de os ir logo gastar em novas contratações. Eis o dilema do Barcelona, após a saída de Neymar.

O dinheiro das “arábias” do Paris Saint-Germain já chegou ao cofres do Barcelona e o clube está obrigado a reforçar-se.

Philippe Coutinho, internacional brasileiro que joga no Liverpool, atraiu as atenções do clube catalão e a investida de propostas milionárias já começou. A primeira - de 80 milhões de euros - foi rejeitada (há alguns dias) e a segunda recebeu a mesma resposta.

Segundo a “Sky Sports” esta quinta-feira, o Liverpool terá rejeitado uma oferta de cerca de 100 milhões de euros por Coutinho, que garantia o pagamento a pronto de 83 milhões de euros, mais 17 milhões mediante objetivos.

O canal desportivo conta que o clube britânico vê em Coutinho um dos seus principais jogadores e não tem qualquer intenção de o deixar sair.

Contudo, o internacional brasileiro admitiu esta semana que estaria disponível para rumar a Camp Nou - o que poderá facilitar o negócio.