Dragão cospe fogo, Benfica de três golos no bico, West Ham oferece €30 milhões por William Carvalho e Nélson Évora salta esta noite

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

William Carvalho. 30 milhões de euros não foram suficientes para o Sporting

O West Ham fez uma proposta (avultada) por William Carvalho: 30 milhões de euros - pago a pronto. Mas, de acordo com a edição desta quinta-feira do “Record”, o Sporting recusou.

Segundo o desportivo, o West Ham, ofereceu ainda com mais 5 milhões de euros mediante objetivos e acenou com a possibilidade do Sporting ficar com 5% numa futura venda. Mas Alvalade foi inamovível.

William Carvalho tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Nélson Évora vai saltar para as medalhas

Assim se verá os frutos do treino de Nélson Évora com “ferraris” em Espanha, dirão muitos.

O atleta português compete, esta quinta-feira, na final do salto em comprimento dos campeonatos europeus. A etapa, que irá decorrer em Londres, está marcada para as 20h20 da noite, hora de Portugal.

Um ataque que não é feito de esferovite - é mesmo de Seferovic (e Jonas)

O Benfica entrou a ganhar no campeonato, com uma vitória por 3-1 frente ao Sp. Braga e uma demonstração de qualidade dos dois avançados titulares da equipa de Rui Vitória. O suíço Seferovic e o brasileiro Jonas entenderam-se na perfeição (de novo) num belo jogo de futebol, em que o ritmo só abrandou nos últimos minutos.

Mais AQUI na Tribuna.

Não foi um doce, mas Moussa de chocolate

O ex-renegado Moussa Marega marcou dois golos na vitória robusta e justa do FC Porto sobre o Estoril. A equipa de Sérgio Conceição dá seguimento à boa pré-época com uma exibição dominadora.

Mais AQUI na Tribuna.

Nadal pode voltar a ser o melhor - em parte, por causa das lesões

Quando 2016 terminou, Rafael Nadal, o então senhor de 14 torneios do Grand Slam, era tema de conversa por já não ser o campeão de outrora devido às incontáveis lesões que o afetavam. Acabou o ano fora do top 8. Agora, quando 2017 vai a meio, o espanhol está a três vitórias de voltar a ser número um do ranking e tudo por culpa das lesões - mas dos outros.

Mais AQUI na Tribuna.

Alberto Contador: fim da ‘carretera’ para o pistoleiro destemido

Quando venceu a primeira Volta a França ainda vivia com os pais. Com o dinheiro que ganhou, comprou carro e casa. Ao cão, deu-lhe o nome Tour. Em 15 anos, ganhou lugar no elenco que nos ajudará a contar a história do ciclismo. As referências não serão todas de glória, mas o homem sobrepôs-se aos casos. Na despedida, fica a certeza: o pelotão vai perder 'chispa'.

Mais AQUI na Tribuna.

A vez de Veloso. W52-FC Porto conquista quarta vitória em seis jornadas

Continua demolidora a equipa azul e branca com mais uma vitória, desta vez de Gustavo Veloso no Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Alarcon manteve a amarela, mas Veloso aproximou-se.

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Águia ao ataque”. Jonas e Seferovic voltam a marcar no arranque do campeonato

Record: “Demolidores”. Águias e dragões arrancam a grande velocidade

O Jogo: “Prego a fundo”. Dragões entram no campeonato como saíram da pré-época