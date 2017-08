Bronze para Évora, o caso dos e-mails está de volta, o enorme Rui Sousa e o agente de Douglas está em Lisboa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Nelson Évora conquista o bronze no triplo salto

Atleta português ficou em terceiro lugar no triplo salto. Segundo ensaio de 17,19 metros deu a Évora a quarta medalha em mundiais de atletismo. Só os norte-americanos Christian Taylor e Will Claye (outra vez segundo) foram melhores.

Enorme Rui Sousa (aos 41 anos) no dia em que Marque disse adeus à geral

Aos 41 anos, naquela que deverá ser a sua última Volta a Portugal, Rui Sousa venceu uma etapa, a mais emocionante até aqui. E foi com emoção que terminou a etapa, com pelotão, equipa e público a festejarem a vitória do português.

Quatro impressões digitais de Sérgio Conceição que já se notam no novo FC Porto

Dos três grandes, o FC Porto é o único que trocou de treinador para esta época. Como seria de esperar, viram-se diferenças na equipa e na forma de jogar entre o que foi com Nuno Espírito Santo e o que parece já ser com Sérgio Conceição. O primeiro jogo oficial foi a vitória (4-0) contra o Estoril e eis quatro pontos que já se distinguem no jogo dos dragões.

Agente de Douglas está em Lisboa para negociar com o Benfica

Segundo o jornal “Record”, o agente de Douglas, lateral do Barcelona, encontra-se atualmente em Lisboa para discutir a oferta salarial do jogador, tentando convencer Luís Filipe Vieira a aumentar o vencimento do lateral do Barcelona. No Barcelona, o atacante brasileiro está a receber 1,2 milhões de euros por ano.

Jorge Jesus, o caso dos e-mails e o seu computador: “O Benfica ficou com seis anos do meu trabalho”

A investigação ao caso dos e-mails, revelados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, está a decorrer, mas estes ainda continuam a surgir.

Na terça-feira, o responsável de comunicação dos dragões, no seu espaço de comentário desportivo no "Porto Canal, revelou mais um: desta vez, era o nome de Jorge Jesus que aparecia em destaque.

