E esta? Nadal foi eliminado no Masters de Montreal por um jovem de 18 anos

O desporto é feito de imprevisibilidade: é por isso que se assiste a uma partida, de qualquer desporto, mesmo sabendo que há um favorito. São as surpresas que adoçam o espírito de competição.

O jovem tenista canadiano Denis Shapovalov, de apenas 18 anos, causou na quinta-feira a primeira grande surpresa do Masters 1.000 de Montreal, ao eliminar na terceira ronda o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo.

Shapovalov, classificado na posição 143 da hierarquia, superiorizou-se a Nadal, em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 45 minutos.

Face à ausência do líder do 'ranking' mundial, o britânico Andy Murray, Nadal tinha hipótese de regressar à liderança do 'ranking' mundial, o que não sucede desde 23 de junho de 2014.