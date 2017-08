O Sporting foi “nim”, Coutinho quer o Barcelona e Dembélé foi apanhado com as malas nas mãos

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Este Sporting (ainda) não é de Liga dos Campeões

Na 1ª mão do 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting empatou sem golos com o Steaua de Bucareste e terá de mostrar bem mais na 2ª mão para eliminar os romenos.

Mais AQUI na Tribuna.

Há mais vida além do VAR?

Agora que o videoárbitro, a mais recente alteração às leis do futebol, está em uso, eis outras que podiam entrar - com as apreciações técnicas dos especialistas Pedro Henriques e Duarte Gomes.

Mais AQUI na Tribuna.

Esta juventude vale ouro. Oito atletas que venceram em Londres pela primeira vez (de muitas?)

No mundo, somos para cima de sete mil milhões. Em Londres, competiram cerca de 2 mil. Desses, menos de 90 sairam dos campeonatos de medalha ao peito. É a elite da elite que ali andou em competição. Oito dos que subiram ao lugar mais alto do pódio têm 23 anos ou menos. Sabe quem são? É melhor apontar porque estes nomes vão continuar a aparecer nos pódios nos próximos tempos.

Mais AQUI na Tribuna.

Coutinho força saída do Liverpool

Philippe Coutinho, avançado do Liverpool, já terá anunciado aos responsáveis do clube britânico e ao treinador Jurgen Klopp que quer sair, avança o “Mundo Deportivo” esta quarta-feira.

Segundo o desportivo, o futuro do internacional brasileiro deverá passar pelo Barcelona - os valores da venda ainda não são conhecidos, mas é certo que serão muitos milhões de euros.

Dembélé deve rumar ao Barcelona (também)

Dembéle, extremo francês do Borussia Dortmund, deve estar prestar a mudar-se para o Barcelona. Após semanas de boatos, tudo parece indicar que o jogador está de saída.

O jornal alemão “Bild” publica esta quarta-feira uma fotografia onde Dembélé e mais três amigos aparecem próximos de um carro carregado de malas. O matutino questiona se o Dembéle deverá já estar a tratar das suas mudanças para Espanha.

Manchetes do dia

A Bola: “Sem faro de Champions”. Leão foi superior mas deixou a decisão para a Roménia

Record: “Arriscado”. Leões vão a Bucareste sem vantagem

O Jogo: “Pólvora seca”. Leão voltou a sentir dificuldades no ataque