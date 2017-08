A Supertaça espanhola foi para Madrid, Bruno de Carvalho suspenso por seis meses e Carrillo vai para Inglaterra

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Bem me quer, mal me quer, já há quem queira Sharapova

Entre o lado moral de fazer o que mais gente acha ser o correto e o lado das receitas e do marketing, Roland Garros optou pela primeira hipótese e deu uma nega a Maria Sharapova, em abril. Mas o US Open vai acolhê-la de braços abertos - após estar suspensa durante quase ano e meio, devido ao doping, a tenista russa recebeu um wildcard para, 18 meses depois, jogar um torneio do Grand Slam.

Cristiano Ronaldo revoltado com suspensão: “Isto chama-se perseguição”

O avançado do Real Madrid recorreu às redes sociais para expressar a sua indignação sobre o castigo de cinco jogos de suspensão que lhe foi imposto após ter empurrado o árbitro da 1ª mão da Supertaça espanhola.

Caso do túnel de Alvalade: Bruno de Carvalho suspenso por seis meses e Carlos Pinho por 20

Os presidentes do Sporting e Arouca foram punidos esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Real Madrid conquista Supertaça espanhola

O Real Madrid conquistou esta quarta-feira a Supertaça espanhola. Os madrilenos voltaram a vencer o Barcelona (2-0), depois de já o terem feito na primeira mão da final no domingo.

Sem Cristiano Ronaldo, castigado por cinco jogos, o Real abriu o marcador logo aos quatro minutos com um golo de Asensio. Ainda na primeira parte, Benzema fixou o resultado em 2-0 (aos 39 minutos).

A jogar em casa, o Real Madrid arrancou para o jogo desta quarta-feira em vantagem: trazia da primeira mão uma vitória por 3-1 frente à equipa treinada por Ernesto Valverde.

Raphaël Guerreiro teve um acidente, fugiu e agora tem de pagar €90 mil

O internacional português foi condenado por um tribunal alemão por ter fugido depois de um acidente rodoviário.

Carrillo no Watford

André Carrillo deverá rumar ao clube britânico Watford, orientado por Marco Silva, avança o “Record” esta quinta-feira. O jogador será cedido a título de empréstimo por 1 milhão de euros por uma época. Os termos no negócio já estão prontos - faltam só as assinaturas por parte dos dois clubes, conta o desportivo.

Manchetes do dia

A Bola: “Mão pesada”. Conselho de Disciplina que divulgou ontem os castigos do caso do túnel

Record: “Marco leva Carrillo”. Empréstimo do Benfica ao Watford por €1 milhão

O Jogo: “Soares na redoma”. FC Porto quer contar com o avançado a 100% para o próximo jogo