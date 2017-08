A “Marca” está de luto e não é um desportivo esta sexta-feira

Há dias em que não se pode falar de desporto, dias em que um país precisa de se focar noutras questões mais urgentes.

A “Marca”, um dos maiores desportivos espanhóis, esta sexta-feira está de luto, devido ao atentado terrorista que ocorreu em Barcelona, na quinta-feira à tarde, e provocou, até ao momento, a morte de 13 pessoas - há ainda mais de 100 feridos.

Na primeira página à qual os leitores estão habituados a ter as últimas novidades do mundo do futebol - especialmente as do Real Madrid, já que o jornal é assumidamente 'merengue' -, aparecem as manchetes de outros jornais (espanhóis e não só) que dão destaque ao atentado de Barcelona.

O repto do desportivo para hoje é: “Hoje não podemos falar de desporto”. Eis uma homenagem.