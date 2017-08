Jiménez ainda pode sair, está aí a Vuelta 2017, Nadal volta aos céus e William Carvalho recusou treinar ( e quer ir embora)

Bom dia,

este são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Guia prático para acompanhar a Vuelta 2017: a última de Contador, a primeira de Rui Costa e a que pode ser histórica para Froome

Quem são os candidatos ao triunfo em Madrid? Quantos portugueses estão em prova? Quais as etapas mais duras do programa? Respostas para conferir aqui, na véspera do arranque da terceira e última grande volta do ano.

Longos dias têm três anos. Rafael Nadal volta a ser número um

Foi em Cincinnati que chegou pela primeira vez ao topo do ranking ATP e, nove anos depois, é ali que Rafa Nadal volta à condição de líder. Uma boa época do espanhol conjugada com uma onda de lesões dos adversários justificam o feito. Voltar ao topo, três anos depois da última vez, não é fácil, mas manter-se por lá será ainda mais difícil.

Nove anos depois, a bola deixou de ser do Barcelona

O 7 de maio de 2008 acontecera há 31 jogos, o tempo e os duelos que passaram com os bons, os pequenos, os técnicos e os viciados no passe sempre do mesmo lado do campo. Quase uma década volvida, o Barcelona foi inferior ao Real Madrid em muitas coisas, mas sobretudo numa, que explica grande parte delas - o tempo com a bola.

Jiménez poderá ir para a Premier League

Raúl Jiménez pode ainda sair do Benfica neste mercado de transferências, segundo o “Record”. De acordo com o desportivo, há muito clubes interessados pelo passe do internacional mexicano na Premier League e o Everton já formalizou uma proposta no valor de 25 milhões de euros.

William pressiona Sporting para sair

Segundo apurou o “Correio da Manhã”, William Carvalho recusou treinar na quinta-feira de forma de apressionar Bruno de Carvalho a deixá-lo sair para o West Ham.

O médio dos leões está incomodado com a forma utilizada por Bruno de Carvalho para negociar a sua transferência. De acordo com o matutino, o presidente do Sporting começou por pedir 30 milhões de euros e quando essa verba foi atingida, aumentou a parada 35 milhões fazendo o West Ham hesitar.

Manchetes do dia

A Bola: “Toda a verdade: o caso do túnel”. O que ficou provado

Record: “Perigos vários”. Guimarães é rasteira no caminho do Sporting

O Jogo: “Poupança Brahimi”. Treinos do argelino estão a ser geridos para este render mais nos jogos