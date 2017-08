Desta vez parece que foi o árbitro a insultar, Futre tem tanto para nos contar e esta época vai rimar com Aboubakar

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Um Aboubakar de barba rija

Manuel Machado dissera que este FC Porto é muito peludo e tem pelo na venta e o jogo não lhe tirou a razão. Os dragões venceram (3-0) o Moreirense e um avançado camaronês, seguindo o raciocínio, mostrou como está a enrijecer a pilosidade facial.

Mais AQUI na Tribuna.

Jorge Sousa fala com treinador do Sporting B após polémica no jogo com Real Massamá

Árbitro internacional dirigiu-se em linguagem muito agressiva ao guarda-redes leonino Stojkovic, o que motivou uma reação enérgica do clube no Facebook.

Mais AQUI na Tribuna.

Jonas a ser Jonas só podia dar nisto

O Benfica começou como sempre, rápido, urgente e a pressionar, para os golos aparecerem cedo e depois poder relaxar. No meio de tudo estava Jonas, o craque que atrai coisas boas e fez três golos na goleada (5-0) ao Beleneneses.

Mais AQUI na Tribuna.

Futre: “Quando estava no auge recebia de tudo. Cuequinhas, soutiens, chuchas... Fui muito assediado”

Figura ímpar do futebol, chegou a ser apelidado de "Maradona português". Jogou em vários clubes e países mas foi a Espanha que conquistou o seu coração. A viver metade da semana em Madrid e a outra metade em Lisboa, Paulo Futre passa em revista quase 50 anos de vida, a maior parte deles dedicados ao futebol.

Uma entrevista para ler AQUI na Tribuna.

Vuelta: e tudo o vento condicionou…Etapa e liderança para a Quick-step

Etapa longa e plana marcada pelo nervosismo do pelotão. Yves Lampaert e a Quick-step são os grandes vencedores do dia. O belga sai de camisola vermelha amanhã, naquela que será a primeira etapa de alta montanha da Vuelta.

Mais AQUI na Tribuna.

A prioridade que devia estar num rapaz chamado Bruno

O Sporting, que parecia estar com dificuldades em marcar golos, foi a Guimarães golear o Vitória, por 5-0, e de lá voltar com uma certeza - funciona melhor com Bruno Fernandes, que marcou dois (como Bas Dost), jogou muito e fez jogar a equipa.

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Hat-trick e redenção”. Aboubakar foi a estrela do jogo

Record: “Siga a dança”. Camaronês nunca tinha marcado três golos num jogo pelo FC Porto

O Jogo: “Dragão indomável”. Mais uma vitória folgada do FC Porto