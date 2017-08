Mbappé foi expulso... do treino... e recusou sair

Kylian Mbappé quer sair do Mónaco (mas isso não é assim tão simples, porque o clube francês está a pedir muitos milhões, mesmo para os bolsos do Real Madrid, Manchester City ou PSG) e Leonardo Jardim tem um problema nas mãos (ou nos pés).

Os pretendentes são tantos que o jogador já não está com a cabeça no clube francês. Ainda na semana passada, Leonardo Jardim confessou que Mbappé “não está a 100% no Mónaco”. Por isso, não o convocou para o jogo do clube com o Gijon.

“Não temos por hábito castigar os jogadores, pelo contrário, é para protegê-lo. Com tanta coisa à volta de um menino de 18 anos, a nossa obrigação é protegê-lo”, justificou Leonardo Jardim.

Mas talvez seja difícil proteger Mbappé de si próprio. De acordo com jornal “L’Équipe”, o jovem avançado francês foi expulso de um treino do Mónaco na terça-feira passada, após um desentendimento com o colega de equipa Andrea Raggi.

O desportivo francês conta que Mbappé recusou-se a abandonar o treino, o que obrigou Leonardo Jardim a mandar todos os restantes jogadores da equipa para outro campo e a deixar o avançado francês sozinho naquele.

Segundo o “L’Équipe”, terá sido esta razão para Mbappé ter ficado de fora da convocatória de Leonardo Jardim do jogo do Mónaco com o Métz neste fim-de-semana - a equipa do treinador português venceu por 1-0.