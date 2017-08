Svilar está a chegar, Froome cavalga na Vuelta, Everton e Mónaco tentam Jiménez e o West Ham já não tem paciência para Bruno de Carvalho

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Uma semana com um interrail até ao leste europeu, o combate que todos esperam, uma Vuelta sem panos quentes e pagaiadas até às medalhas

Muito futebol deles e delas, lá fora e cá dentro, Mayweather e McGregor frente a frente, os melhores das duas rodas a pedalar no sobe e desce espanhol e os canoístas portugueses em busca de bons resultados no Mundial de Racice: há muito e bom desporto para ver esta semana.

Pirinéus dão liderança a Froome, etapa a Nibali e desilusão a Contador

Em Andorra La Vella, Vincenzo Nibali foi o vencedor da primeira etapa de alta montanha da Vuelta, numa chegada ao sprint com vários dos favoritos à geral. Froome veste de vermelho graças às bonificações. Contador perdeu mais de 2’30 e disse adeus à vitória na sua volta de despedida.

Sporting leva 23 jogadores (incluindo Mathieu) para a Roménia. Mas há ausências de peso

William e Podence são os grandes ausentes da convocatória de Jorge Jesus para o jogo da 2ª mão do 'play-off' da Liga dos Campeões, frente ao Steaua (quarta-feira, 19h45, RTP1).

Aboubakar regressou ao FC Porto para reinar (mas ainda há quem o possa comprar)

De saída iminente para Inglaterra a novo talismã do clube, Aboubakar deu muito que falar este verão. Era o empurrão que o FC Porto de Sérgio Conceição estava a precisar: o camaronês não para de marcar.

Svilar quase certo no Benfica

Mile Svilar, guarda-redes do Anderlecht com 17 anos, deverá assinar pelo Benfica ainda esta semana, avança o “Jogo”. O acordo entre os dois clubes já está praticamente alinhavado.

Segundo o desportivo, havia mais clubes interessados em Svilar, mas o belga escolheu os encarnados. A princípio, o Anderlecht exigia cinco milhões de euros pelo guarda-redes, mas o valor pago pelo Benfica deverá ser inferior.

Jiménez ainda pode sair

Raúl Jiménez está a ser tentado e seduzido… pelo Everton e pelo Mónaco. E os encarnados têm razões para estar preocupados.

Segundo o “Record”, o clube inglês até já fez uma proposta formal ao Benfica, a rondar os 30 milhões de euros. Mas esta foi recusada por Luís Filipe Vieira.

Com a venda do mexicano, o Benfica espera encaixar 50 milhões de euros. Mas nada garante que não chegue uma proposta ainda mais tentadora ao Benfica.

West Ham já não tem paciência para negociar com o Sporting por William Carvalho

O Sporting começou por pedir 30 milhões de euros por William Carvalho, mas depois exigiu mais cinco milhões... e depois exigiu mais e mais... e as exigências continuaram a aumentar. E o West Ham está a ficar sem paciência.

De acordo com o “Record”, os responsáveis do clube britânico continuam em Portugal, e em negociações com a SAD leonina, mas o valor da transferência continua a ser o principal entrave à venda do jogador.

O West Ham está a oferecer 32 milhões de euros (mais dois milhões do que era exigido no princípio do negócio), mas o Sporting já vai 38 milhões de euros e não há forma de nenhum dos lados ceder.

Manchetes do dia

A Bola: “O grito do goleador”. O melhor arranque da carreira de Seferovic

Record: “Cartão vermelho”. Jorge Sousa arrisca suspensão

O Jogo: “Varela à porta da seleção.” Guarda-redes do Benfica pode ser convocado por Fernando Santos