Sporting vai defrontar ‘aquele clube cujo nome é difícil de pronunciar’, Juventus quer Ricardo e Ederzito vai jogar na “mãe Rússia”

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Hoje é dia de Sporting: uma vitória é a diferença entre €15 milhões e um treinador de saia

O nulo em Lisboa não estava nas contas do Sporting e agora, para entrar dinheiro fresco em Alvalade, é preciso ganhar ao Steaua em Bucareste. Uma vitória desejada não só por cá: na capital da Roménia há um treinador que deve estar a rezar pelo triunfo leonino no 'play-off' de acesso à Champions.

Coentrão e os exames médicos que (não) chumbou: “É um senhor que está a pôr em causa o meu bom nome e o do Sporting”

Fábio Coentrão aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do Steaua de Bucareste-Sporting para esclarecer que está em boa condição física e negar que tenha chumbado qualquer teste médico.

TAD também dá nega a Cristiano Ronaldo e mantém os cinco jogos de suspensão: “De injustiça em injustiça, nunca me derrubarão"

Depois da federação espanhola de futebol, agora foi o Tribunal Administrativo do Desporto a recusar o recurso do Real Madrid à suspensão do português.

Jorge Sousa suspenso por três jogos

Árbitro foi castigado pelas palavras bruscas que endereçou ao guarda-redes do Sporting B, durante um jogo contra o Real, da 2ª Liga.

Volta a Espanha: Trentin entra no clube dos 100, Froome já bateu um recorde

A Quick-step continua a somar vitórias. É a 12ª em Grandes Voltas este ano. O italiano Matteo Trentin foi o primeiro na chegada a Tarragona. Chris Froome mantém a vermelha, o que para ele, na Vuelta, é uma novidade. Uma queda atirou Pozzovivo para fora do top 10.

Sporting quer €45 milhões por William Carvalho (mas o West Ham não quer dar tanto)

Os dirigentes do West Ham continuam longe da verba desejada pelo Sporting para William Carvalho. Os leões querem perto de €45 milhões pelo médio, mas os ingleses não vão além dos €35 milhões.

Uma sessão de psicoterapia futebolística sobre o futuro da baliza do Benfica

Ederson foi vendido ao Manchester City, Júlio César está lesionado, Svilar, diz-se, está quase a assinar e André Moreira chegou a treinar, mas depois acabou no Sporting de Braga. Mas o Benfica, que andou no mercado de transferências nas últimas semanas à caça de guarda-redes, talvez tenha cometido o erro mais básico de todos: esqueceu-se de olhar para dentro. Em casa, há Varela, o internacional sub-21 português que pode estar prestes a ser 'promovido' por Fernando Santos.

Juventus quer Ricardo Pereira

Ricardo Pereira ainda faz parte dos planos da Juventus para a próxima época, conta o “Jogo” esta quarta-feira.

Segundo o desportivo, o emblema italiano está mesmo interessado na contratação do jogador português e por isso estará disposto a fazer uma boa oferta, para conseguir garantir o negócio.

Ricardo Pereira tem um contrato válido com o FC Porto até junho de 2019, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, e esteve cedido ao Nice, nas últimas duas temporadas.

Éder a caminho da Rússia

Éder vai mudar-se do Lille para o Lokomotiv de Moscovo, da Rússia, a título de empréstimo por uma época. O anúncio da transferência foi feito esta quarta-feira pelo clube russo nas redes sociais.

Há duas épocas no Lille, Eder não teve um ano muito feliz depois da conquista do Euro2016: marcou apenas sete golos em 37 jogos.

