O Sporting foi nota cinco, Svilar chega hoje à Luz e Messi pondera sair do Barcelona

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

A importância de ser (e ter) Bruno e Gelson

O Sporting ainda sofreu no início da 2.ª parte, mas a meia-hora do fim começou o show de Bruno Fernandes e Gelson Martins, dois miúdos que valem milhões, muito mais do que aqueles que o Sporting acabou de assegurar ao agarrar um lugar na Liga dos Campeões, após "varrer" o Steaua por 5-1.

Tudo o que precisa de saber sobre o sorteio de hoje da Liga dos Campeões

Benfica, FC Porto e Sporting ficam hoje a conhecer os adversários na Liga dos Campeões com pelo menos uma certeza: não se vão enfrentar na fase de grupos. Saiba como vai funcionar o sorteio que começa às 17h e será acompanhado em direto no site da Tribuna Expresso

Quando William já pensava que estava “out” do Sporting, foi “pulled back in”

O West Ham bem quer William Carvalho, mas o Sporting não está disposto a ficar a perder. Bruno de Carvalho começou por pedir €30 milhões pelo médio, mas depois pensou melhor e começou a exigir mais: mais milhões e mais condições. E a paciência do clube britânico está prestes a esgotar-se

Wayne Rooney, nunca mais

O segundo mais internacional dos ingleses que jogam futebol e o primeiro na lista de quem mais golos marcou pela Inglaterra não mais vai jogar pela seleção. Wayne Rooney, um dos mais talentosos jogadores ingleses de sempre, anunciou, aos 31 anos, a retirada da seleção.

Svilar assina pelo Benfica ainda hoje

Svilar, guarda-redes do Anderlecht com 17 anos, deve chegar a Lisboa ainda esta quinta-feira, avança o “Jogo”. O belga deverá assinar um contrato válido por cinco épocas.

Segundo desportivo, as águias irão pagar três milhões de euros pelo passe do jogador e o Anderlecht ficará ainda com 10% de uma futura transferência.

O Barcelona já teve melhores dias. Messi pondera sair

Messi não está satisfeito com a atual gestão do Barcelona e a forma como foi conduzida a saída de Neymar. Por isso, está a ponderar sair já no final da próxima época.

De acordo com o “The Sun” esta quinta-feira, o pai de Messi terá iniciado conversações com o Txiki Begiristain, diretor de futebol Manchester City, nos últimos dias, para uma possível mudança no final da próxima época.

No ‘City’, Messi iria encontrar o antigo treinador Pep Guardiola, com quem alcançou vários troféus de grupo e singulares. Neste momento, Messi tem contrato com o Barcelona por mais uma época e as negociações para uma possível renovação estão a ser complicadas, avança o matutino.

Caso Messi quisesse sair, o Manchester City poderia nem precisar de pagar nada pelo jogador: bastaria que o argentino deixasse expirar o contrato.

