Dois dias mágicos e duas medalhas para Fernando Pimenta, as muitas vidas de Maniche, a dança de Corona e o susto do Sporting com o VAR

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Fernando Pimenta duplamente medalhado

O português Fernando Pimenta conquistou no sábado a medalha de prata em K1 1.000 metros nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que decorrem em Racice, na República Checa.

Já no domingo, o atleta português alcançou o ouro na prova de K1 5000 metros.

Mais AQUI e AQUI na Tribuna.

ABC conquista Supertaça de andebol ao vencer campeão Sporting

O ABC, detentor da Taça de Portugal de andebol, conquistou no domingo a Supertaça ao vencer o campeão nacional Sporting, por 26-21, em encontro que decorreu no Pavilhão Municipal da Mêda, no distrito da Guarda.

A formação bracarense já vencia ao intervalo, por 14-13, no encontro que reeditou o duelo que encerrou a de 2016/17, em que os bracarenses conquistaram a Taça de Portugal, por 35-33 após prolongamento.

Com este triunfo, o ABC passa a ser o clube com mais Supertaças conquistadas, sete, desfazendo a parceira que vinha mantendo com o FC Porto, que soma seis, seguido do Benfica, com cinco, e Sporting, com três.

Hamilton vence GP da Bélgica e reduz distâncias para Vettel

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu no domingo o Grande Premio de Bélgica, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e reduziu a diferença para o líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi segundo.

Depois de ter igualado no sábado o recorde de 'poles' (68) do alemão Michael Schumacher, Hamilton alcançou a quinta vitória da temporada e encurtou para sete pontos o seu atraso em relação a Vettel na classificação do Mundial (220 contra 213).

O britânico completou as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps em 1:24.42,820 horas (308,052 km), terminando 2,358 segundos à frente de Vettel, enquanto o australiano Daniele Ricciardo chegou 10,791 segundos depois e completou o pódio.

Maniche explica o que vai fazer na Madeira: “Gostava que a Camacha se tornasse num FC Porto do meu tempo”

Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Rússia, Inglaterra... O percurso de jogador de Nuno 'Maniche' Ribeiro levou-o a muitas paragens pelo mundo. Agora, aceitou embarcar numa nova aventura - na Madeira. O antigo internacional português vai assumir a presidência da futura SAD da AD Camacha e explicou à Tribuna Expresso o que pretende da equipa madeirense que atua no Campeonato de Portugal (o terceiro escalão do futebol português)

Mais AQUI na Tribuna.

Matheus defendeu tudo, menos a dança de Corona

O FC Porto foi a Braga vencer por 1-0, num jogo em que o resultado só não foi mais dilatado porque o guarda-redes brasileiro agarrou, socou, afastou e sacudiu todos os remates que lhe apareceram à frente. Só não conseguiu travar a magia de Corona, que resolveu o jogo com um golo fenomenal.

Mais AQUI na Tribuna.

Sporting ou como entrar à leão, sofrer no final mas ganhar de VARdade

O Sporting garantiu uma difícil vitória frente ao Estoril por 2-1, num jogo em que aos 11 minutos já vencia por 2-0, mas nunca conseguiu ter o controlo absoluto das operações. E no final, um final capaz de provocar vários enfartes, acabou salvo pelo o vídeo-árbitro, quando os canarinhos já festejavam o empate.

Mais AQUI na Tribuna.

Pancada de meia-noite às cinco da manhã: como Mayweather bateu (em) McGregor

A T-Mobile Arena de Las Vegas estava por Conor McGregor mas quem ganhou foi o mesmo de sempre, Floyd Mayweather Jr. Pela 50.ª vez em tantos outros combates, superando o 49-0 de Rocky Marciano. Mas o irlandês impressionou, caindo de pé ao 10.º round, por KO técnico, esgotado.

Mais AQUI na Tribuna.

Ricardinho: “Quero voltar a conquistar o título de melhor do mundo porque só o consegui quatro vezes”

No primeiro dia de trabalho no Benfica esperou que toda a gente se sentasse para ver que lugar sobrava para ele. Mas já aí sabia que queria ser o melhor da modalidade. Este domingo (19h, CMTV), Ricardinho volta a reencontrar o antigo clube. Há dois anos, emocionou-se depois de marcar três golos aos encarnados. Este ano, não faz promessas. A fome de somar títulos continua.

Mais AQUI na Tribuna.

Quando gostar da bola é meio caminho andado para travar o Benfica e dormir na frente do campeonato

O Benfica perdeu os primeiros pontos da época ao empatar 1-1 em Vila do Conde, frente a um Rio Ave que joga como os grandes, mesmo contra os grandes. Os vilacondenses repartem a liderança do campeonato com as águias, pelo menos até domingo à tarde.

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Abram alas aos líderes”. Leões e dragões não desperdiçaram desliza da águia

Record: “Final feliz”. Vídeo-árbitro anula golo do Estoril aos 95 minutos

O Jogo: “Dragão de aço”. Um golo de Corona e uma defesa de betão