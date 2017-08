Marselha tenta Mitroglou, Douglas está a chegar, o caso dos e-mails e o “básico” de Fernando Pimenta

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

E o caso dos e-mails continua: FC Porto acusa Bruno Paixão de ligações ao Benfica

Francisco J. Marques acusou o árbitro Bruno Paixão de ligações ao Benfica, através da intermediação de Nuno Cabral, antigo delegado da Liga.

Como é que Fernando Pimenta se mantém assim? “É básico: não como doces, fritos, fast food, treino, descanso, digo não a amigos e familiares”

Aos 28 anos, cumpriu mais um sonho. Ser campeão do mundo. O superatleta de Ponte de Lima fechou a época com uma medalha de ouro e outra de prata nos Mundiais de Canoagem. A preparação para Tóquio 2020 segue dentro de momentos. Agora é baixar o ritmo e descansar. Perto do mar, porque o rio já lhe basta o ano inteiro.

CD arquiva queixa contra Eliseu: “Não há indícios claros de infração disciplinar”

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu esta terça-feira arquivar o auto de flagrante delito relativo a Eliseu, concluindo que não há indícios claros de infração disciplinar por parte do jogador do Benfica.

Volta a Espanha: Trentin bisou, Reis foi 10º, Oliveira e Costa afundaram na geral

A Quick-step conquistou esta terça-feira a quarta vitória na Vuelta, pela segunda vez por Matteo Trentin. Vincenzo Nibali tentou aproveitar uma longa descida para ganhar segundos aos adversários, mas foi Nicolas Roche a consegui-lo. Reis foi o melhor português.

Há um bode entre estes dois

O Open dos EUA começou na segunda-feira e resume-se a Federer vs. Nadal

Marselha oferece 20 milhões por Mitroglou

Segundo o “Jogo”, Kostas Mitroglou ainda pode sair da Luz esta semana. O Marselha terá feito uma oferta de 20 milhões de euros - quinze milhões no imediato e mais cinco por objetivos - à SAD encarnada. Para além disso, terá oferecido um salário milionário ao grego: 2,5 milhões de euros por temporada.

A realizar-se um negócio nestes termos, o Benfica ficaria sempre a lucrar: os encarnados pagaram 7 milhões de euros ao Fulham, depois de uma temporada de empréstimo.

Douglas aterra em Lisboa

Douglas deverá chegar no Benfica nas próximas horas, na condição de reforço emprestado pelo Barcelona, até final da temporada, revela o “Record”.

De acordo com o desportivo, a SAD encarnada irá avançar com 1,8 milhões de euros para assegurar 50% dos direitos desportivos do lateral-direito.



Manchetes do dia

A Bola: “Toda a operação Douglas”. Os contornos do negócio com o Barcelona

Record: “Douglas no Benfica”. Barcelona empresta lateral

O Jogo: “Casillas comanda melhor defesa da Europa”. Espanhóis já falam em segunda vida do guarda-redes