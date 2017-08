O fecho ‘louco’ do mercado de transferências, hoje joga a seleção e o drive de Ricardo Melo Gouveia

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Mercado de transferências: o último dia

Felicidades, Ricardo Melo Gouveia: “Vou casar este fim de semana e depois vou jogar sete torneios seguidos”

Dar a cara pelo Portugal Masters, recentrar a cabeça, treinar e… casar. Eis os motivos que justificam a última passagem de Ricardo Melo Gouveia, o número 1 português no ranking mundial do golfe, por Vilamoura esta semana. Depois de uma série de torneios com resultados aquém das expectativas e uma lesão, a pressão impôs-se. Com o lugar no ciclo profissional em risco, o golfista português voltou às origens (por quinze dias) e está focado na importância do treino mental. Está prestes a fazer sete torneios seguidos, sete semanas ao mais alto nível de competição. E a lua de mel? “Só no final do ano”.

Gregerson, o veterano das Ilhas Faroé: “Perguntem à Grécia como se sentiram depois de perderem connosco”

Já o selecionador da equipa principal de futebol das Ilhas Faroé, Lars Olsen, acredita que sua equipa pode travar Portugal na partida de quinta-feira, da sétima jornada do grupo B de qualificação para o campeonato do mundo da Rússia.

Volta a Espanha: A etapa em que Nibali se tornou no principal adversário de Froome

A etapa foi para um colombiano, mas o seu nome não é Chaves. Esse perdeu quase 2 minutos e o segundo lugar. Miguel Ángel Lopez, da Astana, foi o grande vencedor do dia. Froome foi testado, mas não desiludiu. Nibali saltou para a segunda posição.

FC Porto regressou aos treinos com Soares condicionado e sem 10 internacionais

O FC Porto regressou na quarta-feira aos treinos, com vista ao jogo com o Desportivo de Chaves, da I Liga de futebol, com o brasileiro Soares a regressar aos trabalhos, ainda que condicionado, e sem 10 internacionais.

O avançado Soares fez “treino integrado condicionado”, estando “mais perto da recuperação total”, apontou o emblema portuense no boletim clínico.

Depois de dois dias de folga, o plantel dos ‘dragões’ regressou aos trabalhos sem Ricardo e Danilo, na seleção portuguesa, Herrera, Corona e Reyes, ao serviço do México, Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai), bem como Diogo Dalot, na seleção sub-21, e Rui Pedro, nos sub-20.

Mundial 2018: Portugal-Ilhas Faroé com lotação esgotada

O jogo entre a seleção portuguesa e a sua congénere das Ilhas Faroé, a disputar na quinta-feira no Estádio do Bessa, no Porto, terá lotação esgotada, indicou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Apesar de ser final do mês e a partida se disputar num dia de semana, os adeptos corresponderam em massa ao apelo dos campeões europeus e compraram todos os ingressos disponíveis. Estarão, desta forma, 25 mil espectadores a apoiar a seleção nacional no Bessa”, indicou FPF, na sua página na Internet.

A partida do grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial2018 está agendada para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

Sporting de Braga vende Pedro Neto e Bruno Jordão para a Lazio

Os jovens futebolistas Pedro Neto e Bruno Jordão, do Sporting de Braga, estão em vias de se tornarem reforços dos italianos da Lazio, revelou na quarta-feira fonte próxima do processo à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, os cofres minhotos devem receber um total de 26 milhões de euros pelos dois jogadores, que faziam parte do seu plantel principal.

Bruno Jordão, de 18 anos, é internacional sub-20 e chegou a Braga na época passada da União de Leiria, tendo realizado 19 jogos (dois golos) pela equipa B dos minhotos na II Liga.

Pedro Sousa na terceira ronda do 'challenger' italiano de Como

O tenista português Pedro Sousa apurou-se hoje para a terceira ronda do 'challenger' italiano de Como, ao vencer o italiano Andrea Arnaboldi.

Pedro Sousa, atual 127.º do 'ranking' mundial, ainda sentiu algumas dificuldades para ultrapassar um ujogador que se encontra no lugar 232 da hierarquia mundial, mas acabou por vencer pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

Na próxima ronda, Pedro Sousa, quarto cabeça de série, vai medir forças com o francês Kenny de Schepper, 147.º do 'rankig', enquanto o outro português ainda em prova, Gastão Elias, 153.º do mundo, apenas cumpre na quinta-feira o seu encontro da segunda ronda, ao defrontar o canadiano Felix Auger-Aliassime, número 226.

Mundial2018: Fernando Santos alerta para competência "fora" das Ilhas Faroé

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, elogiou hoje a “competência das Ilhas Faroé fora de casa”, motivo pelo qual a formação das 'quinas' precisará estar ao máximo nível para evitar surpresas rumo ao Mundial2018 de futebol.

“Tem muita competência fora de casa. Até podiam ter empatado na fase final do jogo na Suíça (2-0). É uma equipa bem concebida, bem organizada, põe tudo em campo. Os jogadores dão tudo. São fortes no espaço aéreo e no contra-ataque. Uma equipa muito perigosa. Devemos estar muito atentos para não corrermos algum risco”, advertiu.

