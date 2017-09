Del Potro afasta Federer, o último capítulo da novela ‘William Carvalho e o West Ham’ e os 14 segundos mais longos da vida de Adrien

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Del Potro afasta Federer e vai defrontar Nadal nas meias-finais do Open dos EUA

O argentino Juan Martin Del Potro, 28.º jogador mundial, bateu na quarta-feira o suíço Roger Federer, terceiro, e qualificou-se para as meias-finais do Open de ténis dos Estados Unidos, último ‘Grand Slam’ do ano.

Vuelta: Como a chegada a Los Machucos machucou a liderança de Froome

Britânico sofreu muito na última contagem de montanha da 17.ª etapa e perdeu mais de 40 segundos para Nibali. Contador deu show mas não conseguiu alcançar Stefan Denifl, em fuga desde o quilómetro 10 e só parou na meta, de braços no ar.

Oito seleções já sabem que não vão ficar a ver o Mundial pela televisão

A caminhada rumo ao Mundial-2018 ainda prossegue, mas já há oito seleções qualificadas para a maior prova de futebol do mundo.

FIFA recusou a inscrição de Adrien Silva no Leicester

Todos os documentos para a transferência de Adrien para o Leicester entraram no sistema TMS antes da hora - todos, menos um que terá entrado 14 segundos fora do tempo permitido.

Adrien Silva transferiu-se para o Leicester no último dia do mercado, mas a sua inscrição não entrou a tempo no sistema da FIFA.

O jogador fica assim impedido de jogar na liga inglesa até à reabertura do mercado de transferências, em janeiro.

Sky Sports revela proposta do West Ham por William Carvalho

O Sporting desafiou clube londrino a mostrar uma proposta formal por William Carvalho e foi isso que o West Ham fez.

A “Sky Sports” revelou na quarta-feira uma série de emails, datados de 11 de agosto, em que o West Ham oferece 25 milhões de euros por William Carvalho.

Entretanto, o Sporting já reagiu a dizer que avançará com uma queixa à FIFA.

Manchetes do dia

A Bola: “Quem tramou Adrien?”. A reconstituição da noite que tramou o futuro do médio

Record: “Estão cheios de vontade!”. Pizzi fala sobre os reforços do Benfica

O Jogo: “Reyes reforça o miolo”. Mexicano mostrou que pode ser alternativa a Danilo