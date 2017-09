William e Bruno de Carvalho esclarecem transferência falhada

Apesar da “promoção” a capitão da equipa do Sporting, com a saída (rocambolesca) de Adrien, William Carvalho foi um dos nomes mais afetados pelo último dia 'de loucos' do mercado.

Por isso, quarta-feira, William esteve em Alvalade reunido com Bruno de Carvalho, acompanhado do seu agente e do pai, para perceber melhor o que se passou numa transferência que nunca chegou a acontecer, segundo revela o jornal "O Jogo" na sua edição desta quinta-feira.

Ao nível público, há duas narrativas em conflito: o Sporting diz que nunca recebeu nenhuma proposta do West Ham, mas o clube britânico diz o contrário e a “Sky Sports” revelou na quarta-feira uma série de alegados emails, datados de 11 de agosto, em que o West Ham oferece 25 milhões de euros por William Carvalho (entretanto, o Sporting já reagiu a dizer que avançará com uma queixa à FIFA).

De acordo com o "O Jogo", o presidente leonino terá voltado a justificar que os valores oferecidos pelo emblema inglês ficavam longe da cláusula de rescisão do atleta, fixada nos 45 milhões de euros. Ainda assim, Bruno de Carvalho terá deixado em aberto a possibilidade de William sair, caso surja uma boa oportunidade de negócio, segundo o mesmo jornal.