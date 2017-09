A estreia de Gabigol, mudanças à vista no mercado de transferências e as contas do Sporting estão verdes

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

As contas do Sporting estão verdes: resultado positivo de €30,5 milhões

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou esta sexta-feira um resultado anual positivo de 30,5 milhões de euros da SAD do clube no exercício de 2016/2017, desempenho que atribuiu ao "trabalho magnífico" no atual e anterior mandato.

Mais AQUI na Tribuna.

Gabriel Barbosa em estreia nos convocados do Benfica

O avançado brasileiro Gabriel Barbosa, contratado no último dia do mercado de transferências, foi convocado pela primeira vez no Benfica, para a receção de sexta-feira ao Portimonense, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Mais AQUI na Tribuna.

É o início do fim do mercado de transferências como o conhecemos

Os clubes ingleses decidiram encerrar o mercado de transferências local antes do início do campeonato. A nova medida entra em vigor já na próxima época.

Mais AQUI na Tribuna.

Vuelta: Toma lá, dá cá. Depois de Froome, foi a vez de Nibali ceder

Italiano perdeu 21 segundos para o líder na chegada a Santo Toribio de Liébana, numa etapa ganha belga Sander Armée (Lotto-Soudal).

Mais AQUI na Tribuna.

Del Potro: a torre que nunca vai abaixo, o homem que nos tirou o docinho (mas nós não nos importamos)

Ultrapassar a febre, Thiem e agora Federer. Juan Martín del Potro, o homem das sete vidas, está nas meias-finais do US Open depois de afastar o suíço e a possibilidade de um primeiro duelo entre Federer e Nadal em Nova Iorque.

Mais AQUI na Tribuna.

Casa de videoárbitro que apitou Benfica-Belenenses vandalizada

O prédio onde habita o árbitro Vasco Santos foi vandalizado na madrugada de hoje, informou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que vai apresentar queixa.

Mais AQUI na Tribuna.

Aí está o sorteio daquela Taça da qual às vezes nos esquecemos

A fase de grupos da Taça (da Liga) CTT foi sorteada, já com os 'grandes', e vai definir quem chega à final four, em Braga, no início de 2018.

Mais AQUI na Tribuna.

Será que vem aí outro brilharete no râguebi português?

A seleção nacional de sub-20 de râguebi está na final do World Rugby Trophy, após vencer (16-13) as Ilhas Fiji, esta quarta-feira. O que quer dizer que Portugal está a um passo de, pela primeira vez e no próximo ano, jogar o Campeonato do Mundo do escalão.

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “A Postos”. Mercado deixou rivais a sorrir no regresso ao campeonato

Record: “Confiança”. Rivais em acção no regresso da Liga

O Jogo: “Marcano quer ficar”. Tudo sobre o processo de renovação do central