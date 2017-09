Caso dos emails: Benfica interpõe providência cautelar e exige um milhão de euros caso mais algum email seja divulgado

Quase que se tornou rotina: nos últimos meses, semana sim, semana não, Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, foi divulgando vários emails privados do Benfica, no seu espaço de comentário desportivo no “Porto Canal”, levantando várias suspeitas de corrupção. Foi um dos principais casos desportivos deste verão.

Em reação, os encarnados reuniram uma equipa de advogados para “estancar” esta situação e avançar legalmente com um processo.

Ei-lo: de acordo com o “Jornal de Notícias” esta terça-feira, o Benfica interpôs uma providência cautelar para proibir revelação de novas mensagens.

O clube liderado por Luís Filipe Vieira exige um milhão de euros caso o conteúdo de mais algum email venha a público. Neste momento, ainda não é conhecida nenhuma resposta oficial por parte do FC Porto ou do próprio Francisco J. Marques.