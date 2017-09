Assim o Benfica não vai lá, o Sporting gosta de dar abébias quando está a ganhar, o “alívio” de Zidane e os 19 de Sérgio Conceição

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

CSKA se fazem, cá se pagam (não, não está tudo bem com o Benfica)

O Benfica perdeu em casa (1-2) com os russos do CSKA de Moscovo após um jogo objetivamente fraco que reflete algumas das fragilidades antes vistas contra o Rio Ave e Portimonense: a incapacidade de surpreender no ataque e a intranquilidade na defesa.

Mais AQUI na Tribuna.

Sporting e as vantagens no marcador: uma história de alergias que, mais uma vez, acabou bem

Os leões entraram a ganhar na Champions (3-2), num jogo em que podiam ter saído do estádio do Olympiacos com um resultado histórico. Em vez disso, voltou o ai-jesus que tem sido um pouco a imagem de marca nos últimos jogos do Sporting: a vantagem no marcador parece causar uma espécie de rinite alérgica à equipa de Jorge Jesus.

Mais AQUI na Tribuna.

Zidane diz que regresso de Cristiano Ronaldo “é um alívio”

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse na terça-feira que “é um alívio” poder voltar a contar com Cristiano Ronaldo, suspenso na liga espanhola de futebol, para o embate com o APOEL, para a Liga dos Campeões.

Espanhóis e cipriotas defrontam-se em Madrid, esta quarta-feira, pelas 19:45 (hora em Lisboa), na ronda inaugural do Grupo H da ‘Champions’, que põe fim à ausência de Cristiano Ronaldo, que ainda vai ter de cumprir mais um jogo de castigo em ‘La Liga’, que o técnico francês espera que seja “a última”.

“Prefiro que o Cristiano esteja sempre connosco. Não podemos falar de dependência, o que quero é ter todos os jogadores à disposição e a poder jogar. Não traz só golos, é um jogador importante do plantel, um líder que quer sempre ganhar, e transmite-o aos demais”, apontou Zidane, em conferência de imprensa.

Quanto aos problemas com a justiça do ‘astro’ português, o técnico explicou que o avançado está “muito bem e concentrado no que tem de fazer, contente por voltar a jogar”.

Além do português, também o defesa francês Varane está “totalmente recuperado”, embora o avançado espanhol Asensio esteja em dúvida.

Sérgio Conceição: "Vamos ser fortes com os 19 disponíveis para o jogo"

O treinador Sérgio Conceição desvalorizou na terça-feira o facto de o FC Porto ter 19 futebolistas disponíveis para a receção de quarta-feira ao Besiktas, recordando que vai ter de prescindir de mais um na estreia da Liga dos Campeões.

“Além da situação da UEFA, com o ‘fair-play’ financeiro, que nos limitou a inscrição de mais jogadores, temos estas duas baixas, mas, mesmo assim, ainda tenho de deixar um de fora. Tenho 19 disponíveis. Com estes tenho a certeza de que vamos dar uma resposta capaz, determinada e de grande ambição, que tem sido a imagem do FC Porto no campeonato”, disse.

Em causa, está a limitação de inscrição a 22 futebolistas, ao invés dos habituais 25 – os ‘dragões’ têm apenas 21, pois emprestaram Rui Pedro ao Boavista – devido ao ‘fair-play’ financeiro da UEFA, bem como as ausências, por castigo, do avançado camaronês Aboubakar e do lateral uruguaio Maxi Pereira no arranque do grupo G.

“Tenho de contar com os que tenho e vamos ser fortes com os 19 disponíveis para o jogo”, reforçou.

Manchetes do dia

A Bola: “Leão no Olimpo, Águia no inferno”. Exibição de gala do Sporting na primeira parte dispensava susto final

Record: “Só escapou a goleada”. Sporting entra a ganhar na Champions

O Jogo: “Pressa valeu ouro”. Entrada fortíssima do Sporting valeu três golos