Cristiano Ronaldo sacou do ‘ketchup’, a primeira derrota do FC Porto, o arranque da Liga Europa e Kikas está nos quartos de final do Hurley

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Cristiano Ronaldo arranca dois golos em regresso aos jogos na Liga dos Campeões

O frasco do ‘ketchup’ de que são feitos os golos esteve sem ser utilizado por algum tempo, mas de volta ao campo o sabor fez-se sentir. Depois de dois empates seguidos, o Real Madrid de Zinedine Zidane ganhou ao APOEL Nicósia na Liga dos Campeões por 3-0. O regresso de Cristiano Ronaldo foi imperioso: marcou por duas vezes, foi o homem do jogo, e bem podia ter marcado mais.

Aos 12 minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou um centro de Bale na esquerda e encostou para o 1-0. Já aos 51 minutos, converteu um grande penalidade.

Miguel Leal deixa comando técnico do Boavista (que joga com o Benfica este sábado)

O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, informou através da sua página no Facebook, ter aceitado o pedido de demissão do treinador Miguel Leal, transmitido após o treino da equipa.

E, com um jogo, tudo piora

O FC Porto entrou na Liga dos Campeões a perder (1-3) contra o Besiktas, em casa, e a mostrar como não conseguiu jogar para fora como tem jogado cá dentro - a equipa não foi intensa, ou pressionante, nem se manteve junta com, e sem a bola.

Em defesa do rapaz sentado algures atrás de várias câmaras a fazer algo que nunca fez na vida

Duarte Gomes escreve sobre o videoárbitro, essa nova entidade que está a agitar o futebol português que tende a enredar-se nas teorias da conspiração de sempre.

Braga e Guimarães estreiam-se na Liga Europa frente a Hoffenheim e Salzburgo

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães enfrentam esta quinta-feira tarefas desiguais no arranque da Liga Europa de futebol, com os bracarenses a deslocarem-se a casa do Hoffenheim e os vimaranenses a receberem o Salzburgo.

O Braga vai estrear-se frente ao adversário mais complicado no grupo C – que integra também o Basaksehir e o Ludogorets -, uma vez que o Hoffenheim é a grande sensação do início de época na Alemanha, ocupando o segundo lugar do campeonato, em igualdade com o líder Borussia Dortmund.

A equipa minhota, que ocupa apenas a 10.ª posição na Liga portuguesa, vai visitar um estádio onde há apenas cinco dias o ‘todo-poderoso’ Bayern Munique, ‘crónico’ campeão alemão e uma das equipas mais fortes da Europa, foi batido por 2-0.

O Guimarães, que, tal como na época passada, está em vantagem sobre o rival minhoto no campeonato luso, no qual ocupa o sétimo posto, deverá deparar-se com um adversário mais acessível no tetracampeão austríaco, atual segundo classificado da liga do seu país.

Ao contrário do Braga, a equipa vimaranense teve entrada direta na segunda prova continental de clubes, tendo sido sorteada no grupo I, teoricamente mais acessível, e que é composto também pelo Marselha e pelo Konyaspor.

Frederico Morais nos quartos de final do Hurley Pro Trestles

O português Frederico Morais apurou-se, na quarta-feira, para os quartos de final do Hurley Pro Trestles, oitava etapa do Circuito Mundial de surf, que decorre em San Clemente, nos Estados Unidos.

Numa bateria muito equilibrada, Frederico Morais teve de lutar até à última onda para assegurar a presença nos ‘quartos’, tendo totalizado 17,17 pontos (8,60 e 8,57), superando o sul-africano Jordy Smith, atual líder do ‘ranking’ mundial, que finalizou a prova com 16,30 (7,70 e 8,60).

Esta série foi muito complicada para o surfista luso, que também sofreu oposição por parte do australiano Adrian Bucan, que foi terceiro com 16,10 (8,40 e 7,70).

Frederico Morais vai agora aguardar pelo desfecho da quinta ronda, a qual é disputada pelos surfistas derrotados em cada uma das baterias desta quarta ronda, para saber quem defrontará nos quartos de final.

Manchetes do dia:

A Bola: “Porto amargo”. Dragões incapazes de travar poderio turco

Record: “Ainda aprendo uns truques com Jesus”. Doumbia encantado com o bom arranque

O Jogo: “Lição turca”. Solidez defensiva dos dragões cedeu