Clássico em dia de eleições foi atrasado, 'Simãozinho' regressa ao Benfica e a Liga Europa começou bem para o Braga e Guimarães

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Sai Nuno Gomes, regressa Simão Sabrosa ao Benfica

Simão Sabrosa, 37 anos, jogador histórico no Benfica, deverá estar de regresso ao clube da Luz para assumir o cargo de diretor para as relações internacionais, avança a “Bola” e o “Record” esta sexta-feira.

Esta notícia surge menos de 24 horas depois de Nuno Gomes ter saído - a mal - do Benfica e ter recusado este mesmo cargo. De acordo com ambos os desportivos, Sabrosa já aceitou o convite do Benfica.

André Silva faz 'hat-trick' na vitória do Milan em Viena

O avançado português André Silva fez hoje três golos na vitória do AC Milan no campo do Áustria Viena, por 5-1, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

Depois de Hakan Calhanoglu ter inaugurado o marcador, o internacional português, de 21 anos, construiu o primeiro 'hat-trick' da sua carreira sénior, com golos aos 10, 20 e 56 minutos. Suso fez o último tento do conjunto italiano, enquanto Borkovic marcou para os austríacos.

André Silva, que chegou esta época a Milão proveniente do FC Porto, já tinha feito um 'bis' na primeira mão do 'play-off' de acesso à fase de grupos, na goleada sobre o Shkendija, da Macedónia, por 6-0.

Nuno Gomes deixa o Benfica

Nuno Gomes está de saída do Benfica. O antigo jogador recusou as propostas apresentadas pelo clube para continuar na Luz, depois de ter sido substituído por Pedro Mil Homens no cargo de diretor da formação

Giro de 2018 vai começar em Jerusalém, a mais de 3500 quilómetros de Itália

Depois do arranque em Belfast em 2014, a primeira das três grandes voltas do calendário vai ainda mais longe: a Israel

Joana Schenker: bodyboarder, vegetariana e anárquica pacífica

É tricampeã nacional e europeia de bodyboard, e houve um tempo em que mesmo ganhando e sendo a melhor de todas não podia receber o título. Joana Schenker nasceu em Sagres, filha de pais alemães há 28 anos, mas só em 2014 obteve nacionalidade portuguesa para competir e ganhar por Portugal. É vegetariana desde os 10, faz exercício todos os dias, dentro ou fora de água, embora recusasse ir às aulas de Educação Física quando era miúda

Liga adia início do Sporting-FC Porto: jogo só começa depois do fecho das urnas

Alteração acontece depois da polémica que envolve a realização de desafios de futebol em dia de autárquicas

Vitória de Guimarães arranca com empate em casa frente ao Salzburgo

O empate deixa a equipa de Guimarães empatada no segundo posto com os austríacos

O Sp. Braga meteu o Hoffenheim num chapéu. E ganhou

A equipa germânica ainda esteve em vantagem, depois de Sandro Wagner ter inaugurado o marcador, aos 24 minutos, mas os 'arsenalistas' deram a volta ao marcador

