Sai Nuno Gomes, regressa Simão Sabrosa ao Benfica

Simão Sabrosa, 37 anos, jogador histórico no Benfica, deverá estar de regresso ao clube da Luz para assumir o cargo de diretor para as relações internacionais, avança a “Bola” e o “Record” esta sexta-feira.

Esta notícia surge menos de 24 horas depois de Nuno Gomes ter saído - a mal - do Benfica e ter recusado este mesmo cargo. De acordo com ambos os desportivos, Sabrosa já aceitou o convite do Benfica.

Soube-se esta semana que Nuno Gomes, que há dois anos tinha assumido a liderança do Centro de Estágio do Seixal, seria rendido por Pedro Mil-Homens na direção da academia do Benfica. Pela SAD encarnada, esta mudança só deveria ocorrer no final do ano.

Contudo, ex-internacional português não terá gostado da forma como a transição foi tratada e considerou, quando lhe foi oferecido o cargo de diretor de relações internacionais, que se tratava de uma despromoção.

Nuno Gomes optou, então, por sair imediatamente do Benfica e não assegurar a transição para Pedro Mil-Homens.

Esta decisão foi comunicada na quinta-feira pelo antigo futebolista numa reunião com Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada que está a conduzir o processo de reformulação da estrutura da formação.