A BOLA decreta crise no Benfica

Algo está mal no Benfica. A ‘máquina’ que ambiciona o penta está a encravar, a dar problemas logo no início do campeonato. Comentadores e adeptos já começaram a especular sobre sintomas e causas.

O desportivo “A Bola”, esta segunda-feira, fala mesmo em crise nos encarnados. E tece um diagnóstico complicado.

“Desinvestimento no plantel”

Os encarnados lucraram 130 milhões de euros no mercado de transferências deste verão, mas perderam muitos dos seus jogadores mais talentosos da época passada. No sentido contrário, os encarnados foram, talvez, demasiado poupadinhos nas suas contratações. As vozes ouvidas pela “A Bola” concordam que houve um “desinvestimento no plantel”.

Por duas épocas consecutivas, Rui Vitória conseguiu fazer muito com pouco, tirando alguns coelhos da cartola, da academia do clube. À terceira época, o treinador dos encarnados ainda não encontrou nenhum Renato Sanches ou Gonçalo Guedes.

Muitas lesões

O parente pobre do acaso parece ter ido bater à porta do Benfica esta época: o Benfica anda cheio de azar. Muitas lesões têm afetado o plantel e, por isso mesmo, faltam soluções para Rui Vitória.

Com uma dependência de Fejsa na defesa, os encarnados ficaram fragilizados nos últimos três encontros devido à sua ausência. “O Benfica tem debilidades físicas crónicas”, apontou Luís Vilar, professor universitário, em declarações ao desportivo.

A culpa nem sempre é do guarda-redes

Bruno Varela teve um bom início de época, mas talvez não tenha a maturidade necessária para assumir as redes do Benfica. Segundo o desportivo, Júlio César pode mesmo voltar às redes dos encarnados no próximo jogo, apesar de Varela estar a ter um bom rendimento.

Quase todos os golos que sofreu foram devido a erros da defesa. E o ‘azar’ frente ao Boavista acontece ao melhores, lembra “A Bola”.

Defesa

Falta solidez e faltam jogadores experientes na defesa do Benfica. Falta capacidade de posicionamento em campo à equipa. Mesmo os adversários mais fracos têm conseguido criar algum desconforto na defesa encarnada, escreve a “Bola”. Mostra disso são os golos sofridos.