Coentrão e Jesus discutiram por causa de… fita-cola, a humildade do Porto na hora da vitória e a grande paixão do professor Neca

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

É muita mais a fita-cola que une Coentrão a Jesus do que aquela que os separa

O encontro do Sporting com o Tondela, no sábado, ficou marcado pelo raspanete dado por Jorge Jesus a Fábio Coentrão, logo depois do golo de Bruno Fernandes ao minuto 72.

JJ aproveitou os festejos do golo para por o defesa em ‘sentido’: segundo o “Record” esta segunda-feira, enquanto Gelson, William e Bruno Fernandes alinhavavam a jogada do golo, Coentrão estava perdido no relvado, na zona central, fora de pé e de braços no ar, pedindo ao staff que lhe enviasse um rolo de ...fita-cola, a fita utilizada pelos jogadores para tapar anéis e pulseiras.

Coentrão foi ao banco buscar a dita fita-cola durante os festejos do golo e JJ começou ao berros, condenando a distração do jogador. “Mas tu és doido?! Só podes estar a gozar!”, terá dito JJ. Por sua vez, Coentrão não se ficou e respondeu no mesmo tom.

O defesa do Sporting viria a sair poucos minutos depois, mas por uma questão de estratégia de jogo - JJ queria gerir o esforço do jogador.

Porque os grandes também podem ser humildes

O FC Porto bateu o Rio Ave por 2-1, num encontro em Sérgio Conceição soube reconhecer a qualidade do adversário e mudar a equipa em função dos pontos fortes dos vilacondenses. A vitória, a sexta no campeonato, e a liderança na tabela, são um prémio para uma equipa que não foi brilhante, mas foi muito competente, nomeadamente na 2.ª parte

Professor Neca: "Sou filho de pai incógnito, o futebol era a única forma que tinha para me impor"

Aos 66 anos, Manuel Gonçalves Gomes, mais conhecido por professor Neca, diz estar longe de pensar na reforma. Além de ter sido treinador em países como Angola, Moçambique, Maldivas, Índia, Canadá, Arábia Saudita, Kuwait, Israel, foi um saltimbanco cá dentro, sobretudo na zona do Norte, onde estão as suas raízes. Com mais de 50 anos dedicados ao futebol, continua a afirmar que este é a sua grande paixão

Basquetebol: Eslovénia vence primeiro título europeu da sua história

Eslovenos venceram a Sérvia (93-85) na final do Campeonato da Europa, cuja final se disputou em Istambul, na Turquia. Goran Dragic, base dos Miami Heat, foi a figura do encontro, ao marcar 35 pontos.

Portugal é vice-campeão da Europa de ténis de mesa

Seleção Nacional perdeu na final do Europeu por equipas com a Alemanha por 3-0, não conseguindo repetir o título conquistado em 2014

Portugal falha acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis

João Sousa ainda teve match-point frente a Jan-Lennard Struff para empatar a eliminatória, mas acabou por perder o encontro em cinco sets, dando assim a vitória à Alemanha

Os dois Ferraris estamparam-se um contra o outro e Hamilton aproveitou para vencer o GP Singapura

Britânico da Mercedes tem agora 28 pontos de vantagem sobre Vettel. Valtteri Bottas (Mercedes) foi segundo, seguido do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull)

Manchetes do dia

A Bola: “Juntando as peças da crise”. Desportivo faz radiografia ao momento mau do Benfica

Record: “Dragão de Top”. Portistas passam teste e recuperam liderança

O Jogo: “Cabeça limpa”. Dragões responderam com personalidade à derrota na Champions