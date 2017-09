Quando um treinador e alguns jogadores sobem pelas bancadas para discutir com sócios do clube. O que aconteceu no Canelas-Sanjoanense

Quando um treinador e alguns jogadores sobem pelas bancadas, no final de um jogo da Série B do Campeonato de Portugal Prio, e envolvem-se em conflitos com os próprios sócios do clube, nenhuma notícia pode ser boa. Mas foi isso que aconteceu no domingo, depois do Canelas ter perdido com o Sanjoanense por 3-2.

Durante quase todo o encontro, conta o “Record”, os adeptos do Canelas provocaram a equipa, insultando-os e assobiando-os. No final do jogo, a situação descontrolou-se - esqueceu-se o ‘fair-play’ e as restantes regras do jogo.

Revoltados com os adeptos, insatisfeitos com a derrota, Manuel Matias, treinador do Canelas, e alguns dos jogadores da sua equipa treparam as bancadas e foram confrontar os adeptos. Tendo em conta o estado dos ânimos nas bancadas, esta atitude por parte da equioa acabou gerar ainda mais tensão, que acabou em confronto físico.

Para além disso, os adeptos do Canelas entraram em confronto com a polícia e com a claque de São João da Madeira. Um adepto da Sanjoanense foi mesmo hospitalizado.

Num vídeo das bancadas a que o “Record” teve acesso (AQUI), dá para ver alguns dos jogadores já sem t-shirt, nas bancadas, a discutir com os adeptos.