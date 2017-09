É dia de Taça da Liga, um nome português para o bodyboard mundial e a fúria do ex-vice-presidente benfiquista

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Crise no Benfica: Rui Gomes Silva ataca Rui Costa

Para Rui Gomes Silva, o Benfica precisa de mudar de estratégia, assumir os resultados conseguidos. E isto aplica-se ao plantel, mas também aos dirigentes do clube.

“Rui Costa é o diretor desportivo. Tem de obrigação de mandar a equipa ir ao meio campo. Ser do Benfica é válido para os bons e para os maus momentos”, disse o antigo vice presidente dos encarnados, o programa 'O Dia de Seguinte' na segunda-feira à noite.

Sporting recebe Marítimo na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga

Sporting e Marítimo defrontam-se esta terça-feira no Estádio José Alvalade (20h15), em jogo da primeira jornada da fase de grupos da 11.ª edição da Taça da Liga de futebol, competição que os 'leões' nunca venceram.

Em Alvalade, num jogo que vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga, vão defrontar-se um Sporting em ‘alta’, com seis vitórias em seis jogos na I Liga e triunfo na Liga dos Campeões, e um Marítimo também em bom plano.

O Sporting está na frente do campeonato juntamente com o FC Porto, ambos com 18 pontos, e o Marítimo segue em terceiro, com 15, após cinco vitórias e uma derrota, na segunda jornada, na visita ao Belenenses (1-0).

Para hoje, o treinador dos madeirenses, Daniel Ramos, admitiu fazer alterações, face à sobrecarga de jogos, antevendo que Jorge Jesus também o deva fazer no Sporting.

O Marítimo chega a esta terceira fase depois de eliminar o Estoril-Praia (1-0).

A competição tem na quarta-feira mais dois jogos da primeira jornada, com o Benfica, que venceu sete das dez edições da prova, a receber o Sporting de Braga (21:15) e o Leixões o Paços de Ferreira (16:00).

Há uma nova líder do ranking mundial de bodyboard: Joana Schenker

A bodyboarder, de 28 anos, venceu a etapa do circuito mundial na Praia Grande, em Sintra, no domingo, e somou pontos suficientes para chegar à primeira posição do ranking mundial - numa altura em que apenas restam três etapas por realizar

O millennial Pellegri tem 16 anos, marcou dois à Lazio e o pai chorou no banco (vídeo)

Aos 16 anos, Pietro Pellegri já gravou o seu nome nas páginas do futebol italiano, ao marcar dois golos frente à Lazio, tornando-se no mais jovem jogador de sempre a bisar na Série A

Atentem nesta semana: há uma taça aniversariante e uma nova taça do ténis (e o campeonato, pois claro)

A fase de grupos da Taça da Liga vai arrancar na terça-feira, antes de, no fim de semana, tenistas europeus e outros nascidos no resto do mundo verem quem são os melhores na Laver Cup

Outro Sousa no top-100 do ranking ATP?

Pedro Sousa voltou esta segunda-feira a subir à sua melhor posição de sempre no ranking mundial de ténis, ocupando o 105.º posto, duas posições acima da semana passada, reforçando o estatuto de número dois, atrás de João Sousa (57.º)

FC Porto prepara Portimonense com Alex Telles e André André em tratamento

O brasileiro está com uma entorse no tornozelo esquerdo

O penálti mais ridículo que irá ver hoje - e é de Teo Gutiérrez (vídeo)

O antigo avançado do Sporting rematou disparatadamente no jogo que opôs o Atletico Juniors (onde joga) contra os Tigres. Ainda assim, a sua equipa ganhou por 2-0 e manteve o segundo lugar na primeira liga colombiana

Manchetes do dia

A Bola: “Jesus poupa mas não facilita”. Sporting inaugura a Taça da Liga

Record: “Arrasador”. Rui Gomes Silva ataca Rui Costa e diz que dirigente benfiquista tem de sair da zona de conforto

O Jogo: “Quando marcar um golo é pouco”. Danilo marcou frente ao Rio Ave, mas acabou o jogo insatisfeito