Se Bolt quer ser futebolista, Rio Ferdinand vai ser pugilista

Usain Bolt, depois de ganhar tudo que havia para ganhar ao nível olímpico, quer experimentar o futebol. E já há muitos clubes interessados. Não será de espantar, então, que um jogador de futebol, ainda há pouco tempo afastado dos relvados, queira vestir uma luvas de boxe e dar um socos. Mesmo que esse seja o ex-defesa do Manchester United Rio Ferdinand, 38 anos.

De acordo com o “Guardian” esta terça-feira, o ex-jogador está decidido em atrasar a reforma por mais algum tempo e dedicar-se de coração ao boxe.

Os treinos de Rio Ferdinand serão filmados como parte de uma série documental para televisão, financiada pela empresa de apostas desportivas “Betfair”.

Existe a intenção que o primeiro combate de boxe do ex-jogador de futebol seja transmitido no último episódio da série, conta o “Guardian”. Ferdinand será treinado pelo ex-campeão do ciclo WBC Richie Woodhall.

“A hipótese de provar o meu valor num novo desporto foi um verdadeiro incentivo”, disse Rio Ferdinand ao matutino.

“O boxe é um desporto fantástico para e mente e o corpo. Sempre tive uma paixão pelo boxe e esta é uma oportunidade para mostrar às pessoas que é possível. Não estou a encarar este desafio de forma leve, porque claramente que não é qualquer pessoa que se pode tornar um pugilista profissional, mas com a equipa de especialistas que a Betfair juntou e a minha vontade de conseguir, tudo é possível”, explicou.

Nos últimos tempos, deixou-se de ver relvados nas redes sociais de Rio Ferdinand; surgiram os sacos de boxe, vídeos de treinos de força e desafios a pugilistas profissionais como...Tyson Fury, Tony Bellew ou David Haye. A brincar - ou talvez não.

Rio Ferdinand dedicou-se mais intensivamente ao boxe depois da morte da exposa, há dois anos, devido a um cancro. Neste desporto, o ex-futebolista encontrou uma forma de descomprimir e descarregar energias.