Uma exibição aborrecida e sonolenta do Sporting, o caso dos emails chama Bernardo Silva ao barulho e os lucros do Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Luís Filipe Vieira sobre Bernardo Silva: “Não volta a vestir a camisola do Benfica”

Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, voltou a revelar novos emails internos no Benfica na terça-feira, no programa televisivo “Universo Porto” do “Porto Canal”.

O portista revelou uma suposta troca de emails entre Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves sobre um atraso salarial que Bernardo Silva exigiu ao clube, pouco antes de se mudar para o Mónaco.

Por Bernardo Silva se ter queixado, o presidente do Benfica terá dito que este jamais voltaria a vestir a camisa do clube.

“A 5 de janeiro de 2015, Ana Figueiredo Godinho, funcionária do Benfica, envia um email ao Paulo Gonçalves. 'Estou a receber pedidos para inscrições de atletas, mas não posso inscrever enquanto não houver a documentação sobre as irregularidades salariais e não se resolver o caso do Bernardo Silva'. O Paulo Gonçalves enviou um email ao Luís Filipe Vieira: 'Presidente, para podermos demonstrar que temos a situação regularizada, está pendente uma única situação, a de Bernardo Silva. O Benfica nada lhe deve, mas o pai reclama o pagamento do salário de julho. O contrato de empréstimo refere que o Mónaco é responsável pelos salários. Perante a recusa, não temos a alternativa a não ser processar e pagar o salário no valor ilíquido'”, contou Francisco J. Marques.

Em resposta, Vieira terá dito: “Processa, este não volta a vestir a camisola do Benfica”.

“O jogador fetiche dos benfiquistas pode não voltar a jogar enquanto Vieira lá estiver. O Bernardo Silva não volta ao Benfica, diz o presidente. Mais uma fraude. O Vieira aparece aqui como o Luís XIV do absolutismo completo. Eu quero, posso e mando”, disse o diretor de comunicação do FC Porto.

Quando um 0-0 é um passo atrás e dois à frente

É o que dá mudar quase uma equipa inteira e começar a atacar uma competição que se quer ganhar com jogadores que poucos, ou nenhuns, minutos tinham esta época: um empate sem golos contra um Marítimo e um jogo lento, desconectado e aos repelões. Mas do qual Jesus gostou

4,5 milhões de euros: Benfica tem o maior resultado líquido na história da sua SAD

O clube apresenta o seu Relatório & Contas para a época 2016/17 com números que refletem a aposta desportiva: vender caro para, como disse Luís Filipe Vieira a 31 de julho, tentar “controlar a dívida”

Veja se os conhece - e se não os conhece, memorize os nomes: aqui estão os 25 candidatos ao Golden Boy Award

Optámos por Mbappé por nenhuma outra razão a não ser o facto de ele ter aquecido o mercado de verão. Além dele, há outros 24 candidatos a melhor futebolista jovem da Europa. Já agora, este foi o prémio que Renato Sanches conquistou no ano passado

Rui Gomes da Silva ataca Rui Costa. E Vieira. E Jorge Mendes. E a vice-presidência. E....

Com o alerta de crise quase a soar no Benfica, Rui Gomes da Silva pede respostas e acções dentro do clube. “Haverá um momento em que milhões (de vendas) não mais rimarão com campeões”, avisa o ex-dirigente benfiquista

Se Bolt quer ser futebolista, Rio Ferdinand vai ser pugilista

Os treinos de Rio Ferdinand serão filmados como parte de uma série documental para televisão, financiada pela empresa de apostas desportivas “Betfair”

Magnusson e a luta contra o álcool: “Naquele jogo contra o Zidane estava bêbado. A primeira coisa que fiz quando entrei no campo foi cair”

Mats Magnusson ficou na memória de muitos portugueses ( e benfiquistas) por ter aparecido num jogo de beneficência no Estádio da Luz, em 2010, alcoolizado. Passados sete anos, Magnusson está sóbrio, tem uma biografia a ser lançada na Suécia, e sonha com vir morar para Lisboa e ver o filho mais novo a jogar no Benfica

Manchetes do dia

A Bola: “Sabemos o que estamos a fazer”. A mensagem de Domingos Soares de Oliveira aos benfiquistas

Record: “Apertão”. Adeptos tentam confrontar os jogadores da Luz

O Jogo: “Vieira irradiou Bernardo”. Caso dos emails: Luís Filipe Vieira apanhado em mensagem