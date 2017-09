O arranque da sétima jornada, Bryan Ruiz está desaparecido (do plantel do Sporting) e o apelo de Fernando Gomes

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Fernando Gomes alerta para “apologia ao ódio” no futebol português

Segundo o presidente da Federação portuguesa de futebol, o constante tom de crítica em relação à arbitragem “é inaceitável e impróprio de um país civilizado e com espírito desportivo”

O que esperar da 7ª jornada da Liga, que antecede um clássico de líderes (em princípio...)

O FC Porto não jogou esta semana para a Taça da Liga e, por isso, talvez parta com alguma vantagem para a 7ª jornada. Mas o estado físico não é tudo. Esta sexta-feira, os dragões vão receber o Portimonense (20h30, SportTV1) e o objetivo é ganhar para garantir a manutenção do 1º lugar. Sérgio Conceição quer deixar a ‘pressão da perseguição’ para o dia seguinte, i.e., para Jorge Jesus. No sábado, o Sporting vai a Moreira de Cónegos (18h15, SportTV1) tentar provar que não ficou abalado pelo empate a meio da semana, para a Taça da Liga. Já o Benfica, que está a cinco pontos de distância dos dois rivais, vai receber o Paços de Ferreira (20h30, BTV) e está obrigado a reinventar-se, se quer não deixar fugir a disputa pelo campeonato

¿Donde está Bryan Ruiz? O costa-riquenho “desrespeitou” o Sporting e está a pagar por isso

Bryan Ruiz não foi convocado e nem treinou, esta época, com o resto da equipa do Sporting. O costa-riquenho está à parte, com um preparador físico, por ter rejeitado três ofertas concretas após ser informado pelo clube que não contava para Jorge Jesus. O Sporting sentiu-se desrespeitado e a Tribuna Expresso sabe que dificilmente a situação vai mudar

FC Porto arranca para três jogos em 10 dias: Portimonense, Mónaco e Sporting. “Não temos o tempo que gostava, mas...”

O FC Porto joga esta sexta-feira, na abertura da 7.ª jornada da Liga portuguesa. Os líderes do campeonato recebem o Portimonense (20h30), no início de uma semana com três jogos em 10 dias: Portimonense, Mónaco e Sporting. Na conferência de antevisão, Sérgio Conceição disse que a equipa vai pensar num jogo de cada vez e nas dificuldades que podem enfrentar

Mathieu sobre Jesus, “o treinador que sente o futebol”, e Neymar, que “saiu do Barcelona porque estava atrás do Leo”

Antes do Sporting-Barcelona para a Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira (19h45, SportTV1), Mathieu falou sobre a ex-equipa, em entrevista à agência espanhola EFE

Manchetes do dia

A Bola: “Basta”. Fernando Gomes faz apelo à comunidade futebolística

Record: “E agora, Vitória”. Treinador encarnado está obrigado a dar resposta a crise

O Jogo: “Derrota do FC Porto foi surpresa para todos”. Palavras de Rony Lopes, jogador do Mónaco