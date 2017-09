A geopolítica no desporto: Dennis Rodman, aquele amigo de Kim Jong-un, Trump colide com a NFL e um shot de sangue de cobra no Vietname

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Ex-NBA, homem que casou consigo próprio, amigo de Kim Jong-un e de Trump: sabemos o que fizeste, mas não sabemos quem és, Dennis Rodman

É talvez a única pessoa que pode privar, quando lhe apetece, com os dois líderes mundiais que, por estes dias, andam a medir egos e a ameaçarem-se mutuamente com armas nucleares. Retratar Dennis Rodman, de 56 anos, como o excêntrico, tatuado e com piercings em sítios improváveis ex-basquetebolista, que está entre Donald Trump e Kim Jong-un, é pouco. Ele é muito mais do que isso. E a melhor prova é contar a vida que levou até agora

Mais AQUI na Tribuna.

Portugal Masters: Vitória de Lucas Bjerregaard, Lima e Melo Gouveia fazem história

Os portugueses acabaram empatados no quinto lugar

Mais AQUI na Tribuna.

Henrique Calisto: “No Vietname tive de beber um shot de sangue de cobra e bílis de urso, e comi ossos de tigre e tatu”

É um homem do futebol, mas não só. A política passou a marcar presença na vida de Henrique Calisto, desde que viu o pai ser preso pela PIDE. Aos 63 anos, o treinador conhecido por ter passado dez anos no Vietname foi expulso do PS e voltou a filiar-se, tem obra feita como presidente da junta de freguesia de Matosinhos e afirma que se o convidassem para ser dirigente da FPF, aceitaria

Mais AQUI na Tribuna.

A saga de Sagan, o ciclista campeão do mundo pela terceira vez consecutiva

Aconteceu nos mundiais de estrada na Noruega. Rui Costa foi 19.º

Mais AQUI na Tribuna.

Miguel Oliveira é terceiro em Aragão - e agora é terceiro no campeonato

O piloto português subiu ao pódio do GP e isso valeu-lhe a subida na classificação do campeonato Moto2

Mais AQUI na Tribuna.

Trump em guerra com estrelas do desporto norte-americano

Presidente dos Estados Unidos diz que jogadores de futebol americano que protestem durante o hino nacional são uns "filhos da mãe" e devem ser despedidos. Mais tarde retirou o convite ao campeão e estrela da NBA Stephen Curry para visitar a Casa Branca

Mais AQUI na Tribuna.

Fejsa: descomplicador de tarefas, soldado contra a crise e melhor jogador do mundo benfiquista

A vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira tem a impressão digital do jogador sérvio em todo o lado. Com ele, tudo parece fluir. Até os golos

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Jogar no Barcelona não é para todos”. André Gomes em entrevista

Record: “Fejsa”. O talismã do Benfica

O Jogo: “FC Porto joga sempre a pensar ganhar”. João Moutinho em entrevista