Dia Champions para o FC Porto, os elogios de Jardim, calma que Pedro Proença não se demitiu e Samaris arrisca quatro jogos de suspensão

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Jardim elogia FC Porto: "Gosto em especial do trabalho do treinador. Deu um cunho especial à equipa"

Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, não poupou elogios ao FC Porto, seu adversário de terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol, no principado, e admitiu que o jogo se vai decidir "em questões de pormenor".

"Estamos a falar de uma excelente equipa, motivada, de grande qualidade, que chegou à liderança do seu campeonato há dias. Gosto em especial do trabalho do treinador, que deu um cunho especial à equipa. Os jogos entre o Mónaco e o FC Porto vão decidir-se muito ao pormenor", disse o treinador português do campeão de França, na conferência de imprensa de lançamento do encontro.

Quanto ao Mónaco, também "começou bem o campeonato", recorda. "Temos jogado bem, descontando o jogo contra o Nice, mesmo antes da chegada dos reforços. Vamos conseguir ainda mais qualidade e intensidade com esses novos jogadores", explicou.

Em termos táticos, Jardim vincou que está preparado para qualquer esquema tático que Sérgio Conceição, o treinador dos 'dragões', apresente. "O FC Porto tem jogado, e bem, com dois avançados. Mas até poderá não o fazer amanhã e estamos conscientes disso".

Questionado sobre a utilização em alternativa de Thomas Lemar, que regressa à equipa, ou o português Ronny Lopes, não foi claro, deixando a resposta final para terça-feira. "Ronny pode jogar à esquerda, é explosivo... Lemar gosta de jogar com a bola no pé... amanhã, um deles vai jogar".

Jardim não teve dúvidas, no entanto, e garantir que o guarda-redes é Diego Benaglio, e não Subasic. "Vai jogar Diego, Subasic ainda não recuperou totalmente, está a regressar. Tenho confiança nos dois, mas agora joga Diego".

O técnico português desvalorizou as excelentes estatísticas em casa do Mónaco, na edição anterior.

"Cada ano é uma nova realidade e um novo percurso. Houve uma grande época internacional no ano passado, mas mais importante que falar do passado ou do futuro é o presente", disse.

Samaris arrisca quatro jogos de suspensão

A Comissão de Instrutores da Liga abriu um processo ao médio do Benfica, devido a um lance que ocorreu na partida entre o clube e o Sp. Braga, em jogo da Taça da Liga.

Samaris pode ficar de fora dos planos de Rui Vitória por quatro encontros, conta o “Jogo”. Até ao momento, a Federação Portuguesa de Futebol ainda não divulgou qual foi a acção do grego que chamou à atenção da Comissão da Liga.

Liga dos Campeões: ao cuidado de Sérgio Conceição, Jorge Jesus e Rui Vitória: super-relatório sobre os rivais

Rui Malheiro viu, Rui Malheiro anotou, Rui Malheiro organizou: tudo o que é preciso saber sobre Mónaco, Basileia e Barcelona, rivais dos três grandes na segunda jornada da Champions, está neste texto. Abrimos com o Mónaco, que defronta o FC Porto em França esta terça-feira (19h45), e prosseguimos com Basileia (rival do Benfica) e Barcelona (adversário do Sporting). E se isto lhe parecer um relatório profissional, é porque é

Sérgio Conceição: "O Leonardo Jardim tem feito um trabalho fantástico, tenho uma simpatia por ele"

O treinador do FC Porto garante confiança antes do jogo desta terça-feira, para a Liga dos Campeões, embora reconheça que o Mónaco de Leonardo Jardim é um adversário muito exigente

João Moutinho: “Se marcar ao FC Porto, claro que não irei festejar”

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao FC Porto no futuro, o internacional português não fechou a janela

Courtney Conlogue a surfar em Cascais: mais um ano, mais uma vitória?

Mais um ano, mais um título para perseguir bem lá em cima no ranking. A surfista americana, de 25 anos, já ganhou o Cascais Women's Pro duas vezes (2015 e 2016), a etapa do circuito mundial feminino que arranca esta terça-feira. Courtney Conlogue está a 300 pontos da liderança do tour e diz à Tribuna Expresso que há qualquer coisa em Portugal que sempre a empurra para as vitórias

Pedro Proença não se demitiu da Liga. Cenário de eleições antecipadas em análise

“Em cima da mesa, para votação, está uma alteração estatutária que prevê a antecipação de eleições”, asseguram ao Expresso fontes próximas do processo

Haverá tempo para tudo: pranchas e ondas, râguebi e Buenos Aires, futebol e um clássico

A semana que aí vem tem muito para lhe oferecer e não tem direito à desculpa de haver muita coisa a coincidir. Durante a semana começam duas etapas dos circuitos mundiais feminino e masculino, no surf, depois há râguebi do bom para se ver e, no domingo, tudo acabe à maneira clássica (leia-se, com um Sporting-FC Porto)

Manchetes do dia

A Bola: “Plano Antibarça”. Como Jesus vai tentar parar Messi

Record: “Samaris arrisca 4 jogos”. Comissão de Instrutores abre processo ao médio grego

O Jogo: “Vamos mostrar a grandeza do FC Porto”. Palavras de Sérgio Conceição