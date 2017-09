Como Sérgio Conceição fez muito com ‘poucochinho’, Pinto da Costa fala sobre o estado do futebol e Samaris foi suspenso por três jogos

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Messi: o filho da experiência mais bem-sucedida de socialismo utópico da história da humanidade

O Sporting recebe o Barcelona esta quarta-feira, na 2ª jornada da Liga dos Campeões, e isto obriga-nos a discorrer sobre Lionel Messi, o “génio que floresceu e sobressaiu na mais organizada e coletivista das equipas, essa bizarra mistura de colónia de formigas e kibutz povoada de génios altruístas”, explica o escritor Bruno Vieira Amaral

Mais AQUI na Tribuna.

Conceição não inventa, Conceição cria soluções

O mundo abriu a boca de espanto quando percebeu que Sérgio Conceição havia colocado Sérgio Oliveira no onze para o encontro com o Mónaco. Pois bem, cedo se percebeu que não se estava perante uma invenção: o treinador do FC Porto fez a leitura perfeita do jogo e com competência e mesmo sem deslumbrar saiu de Monte Carlo com uma vitória por 3-0

Mais AQUI na Tribuna.

Pinto da Costa e o estado do futebol português: "Grave é um clube ter uma claque ilegal que é motivo de chacota"

Presidente do FC Porto falou aos jornalistas e dirigiu-se a Fernando Gomes, que na última semana, através de um artigo de opinião, pediu o fim do clima de crispação que se vive no futebol português. Sempre cáustico, Pinto da Costa diz que vai levar a 'France Football' (que esta semana tem um artigo em que fala da decadência do futebol em Portugal) ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol

Mais AQUI na Tribuna.

Nélson Semedo, o ex-benfiquista do Barcelona: “Felizmente não consegui ficar no Sporting”

Na antevisão do Sporting-Barcelona de quarta feira (19h45, SportTV1), o ex-lateral direito do Benfica falou do passado e do presente, em Portugal e em Espanha

Mais AQUI na Tribuna.

Samaris suspenso três jogos

Conselho de Disciplina considerou que o médio do Benfica agrediu Paulinho no final do encontro da Taça da Liga com o Sp. Braga

Mais AQUI na Tribuna.

O príncipe Nadal a falar sobre a vida

Rafael Nadal concedeu uma entrevista ao "El Español" que não foi uma entrevista normal a um desportista: foi uma conversa sobre o homem por trás da lenda, a vida que esse homem leva e o que esse homem, que é um um dos melhores tenistas de sempre, pensa e acha dos mais variados temas

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Chapeau”. Exibição fantástica do dragão frente ao campeão francês

Record: “Bem-vindo Señor Messi”. Leão ambicioso recebe “um dos dois et do futebol”

O Jogo: “De volta ao Olimpo”. Equipa de Conceição cumpriu o prometido