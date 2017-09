Os leões ainda mostraram as garras ao ‘Barça’, a ligação-crise-Basileia-Vigo do Benfica e hoje joga-se a segunda jornada da Liga Europa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Minhotos medem forças com turcos na segunda jornada da Liga Europa

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães defrontam esta quinta-feira adversários turcos na segunda jornada da Liga Europa em futebol, com os primeiros a receberem o Basaksehir (20h05) e os segundos a visitarem o Konyaspor (18h00).

Os ‘arsenalistas’ chegam a este jogo depois de uma importante vitória na estreia, no reduto dos alemães do Hoffenheim, por 2-1, que lhes deu a liderança do Grupo C, face ao empate sem golos entre o Basaksehir e os búlgaros do Ludogorets.

O jogo entre Konyaspor e Vitória de Guimarães opõe equipas que ainda não venceram no Grupo I, já que os turcos perderam em Marselha por 1-0 e os portugueses consentiram um empate em casa com os austríacos do Salzburgo (1-1).

Na I Liga portuguesa, Sporting de Braga (quinto) e Vitória de Guimarães (oitavo) vivem situações similares aos seus adversários no campeonato turco, em que Basaksehir (sexto) está mais bem classificado do que o Konyaspor (14.º).

O toque de Coates

Não foi por isso que perdeu (1-0), mas só a bola que ressaltou no corpo do central uruguaio e entrou na baliza de Rui Patrício separou o Sporting do Barcelona. Os leões arriscaram, pressionaram, contiveram Messi na medida do possível e, na segunda parte, apertaram os catalães e tiveram oportunidades para empatar o jogo

O que liga Vigo a Basileia? O Benfica

O Benfica deu um trambolhão gigantesco na Suíça e sofreu a pior derrota da sua história na Liga dos Campeões, ao ser goleado pelo Basileia (5-0)

“Rui Vitória ainda não deu identidade própria ao Benfica, trabalha sobre os alicerces que Jesus lhe deixou”

O jornalista Fernando Guerra na análise à goleada sofrida pelo Benfica em Basileia (5-0) e à derrota (0-1) do Sporting, em casa, com o Barcelona

Arbitragem: depois dos presentes, um relatório com muitos insultos (e muitos asteriscos)

Bem, na verdade não tem nenhum, porque o árbitro Fábio Veríssimo escreveu ipsis verbis o assanhado diálogo que levou à expulsão de Zainadine e Jubal, no encontro da última jornada entre Vitória de Guimarães e Marítimo

Manchetes do dia

A Bola: “Vergonha”. Águias sofrem a segunda pior derrota de sempre na Europa

Record: “De pé. De rastos”. Só um autogolo travou o Sporting

O Jogo: “Fulminados”. Rui Vitória ignorou os sinais e pagou caro