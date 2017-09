Auf wiedersehen, Ancelotti. O renascer de Sally Fitzgibbons, a derrota do Guimarães e a vitória do Braga na Liga Europa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Fransérgio dá vitória ao Braga ao cair do pano

O Sporting de Braga somou na quinta-feira o segundo triunfo no Grupo C da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa o Basaksehir, por 2-1, na segunda jornada, num encontro decidido por Fransérgio aos 89 minutos.

O egípcio Ahmed Hassan colocou os bracarenses em vantagem aos 26 minutos, mas dois minutos depois o experiente turco Emre Belozoglu empatou para os turcos, antes de o brasileiro Fransérgio dar o triunfo aos bracarenses, aos 89.

Com este resultado, o Sporting segue isolado na liderança, com seis pontos, mais quatro do que o Ludogorets, que venceu em casa o Hoffenheim (2-1). O Basaksehir tem um ponto e o Hoffenheim ainda não pontuou.

Vitória de Guimarães perde na Turquia frente ao Konyaspor

O Vitória de Guimarães caiu para o último lugar do Grupo I da Liga Europa de futebol, ao perder em casa dos turcos do Konyaspor, por 2-1, em jogo da segunda jornada.

O conjunto turco marcou pelo suíço Musa Araz (24 minutos) e pelo bósnio Deni Milosevic (48), com o peruano Paolo Hurtado (74) a reduzir para os vimaranenses, que tinham empatado em casa com o Salzburgo na primeira jornada.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães é último com um ponto, menos dois do que o Konyaspor e do que o Marselha, que perdeu hoje com o Salzburgo (1-0), líder com quatro pontos.

Sally Fitzgibbons: a surfista que bateu no fundo, mudou a forma de surfar e chegou a Cascais como número um do mundo

Há um ano, em Cascais, a surfista australiana teve uma espécie de reality check. Sentiu-se sem saída, percebeu que tinha de mudar e mudou o seu estilo de surfar algo mecânico e robótico. Sally Fitzgibbons, 26 anos, é agora líder do circuito mundial, está mais feliz e, agora sim, sente que está perto de ser campeã

Mundial à vista: Eder de regresso à seleção

O regresso do 'talismã' Eder e a estreia de Bruno Fernandes são as grandes novidades da convocatória de Fernando Santos para a dupla - e decisiva - jornada contra Andorra e Suíça, mas há mais velhos conhecidos de volta

O Bayern perde a paciência e despede Carlo Ancelotti

É talvez a primeira vez que um clube abdica do treinador italiano a meio de uma época. Com 10 jogos feitos esta temporada, e depois de ter sido campeão alemão, o Bayern de Munique despediu Carlo Ancelotti

Em busca da Taça, com paragens em Olhão, Oleiros e Évora

Na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, os três grandes jogam todos fora: Olhanense-Benfica, Oleiros-Sporting e Lusitano de Évora-FC Porto

Opinião: Da banalidade do jogo e do discurso

A derrota histórica em Basileia (5-0) pôs a nu os maiores problemas do Benfica 2017-18, que perdeu muitos jogadores, é verdade, mas isso não justifica as exibições e as palavras fracas

Manchetes do dia

A Bola: “Tribunal da Luz”. Vieira colocado à prova em Assembleia Geral

Record: “Vieira dá o peito às balas”. Presidente pronto para enfrentar contestação

O Jogo: “Se marco um golo, vou atrás do bis”. Palavras de Marega