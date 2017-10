Uma meia-final com Andorra, Piqué e a Catalunha, o milagreiro do Marítimo e a estreia de Svilar nas redes encarnadas

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

João Mário: “Sem uma vitória frente à Andorra, o jogo com a Suíça não significa nada”

“Há uma meia-final primeiro” com a Andorra, só depois é que se pode começar a pensar na Suíça, alertou o médio português

Rui Gomes da Silva não foi à AG do Benfica mas compreende o que se passou: “É evidente que os benfiquistas estão descontentes”

Rui Gomes da Silva disse n' "O Dia Seguinte" que não foi à última Assembleia Geral do Benfica por acreditar que aquela reunião não seria crucial para o futuro do clube. O comentador da SIC e ex-vice presidente do clube encarnado compreende as críticas feitas pelos adeptos à atual direção encarnada

Opinião: como interpretar o discurso de Rui Vitória?

“É uma fase”, “vamos trabalhar”, “não vamos enterrar a cabeça na areia”, “desistir não entra no nosso dicionário” - estas são algumas das expressões que Rui Vitória tem repetido nos últimos tempos, justificando os maus resultados da equipa. O 'coach' Rui Lança analisa o discurso do treinador do Benfica

Daniel Ramos, o milagreiro do Marítimo: “Acredito que, com trabalho, posso chegar à Liga inglesa"

Quando chegou à Madeira, em 2016/17, o Marítimo estava em penúltimo lugar, mas acabou a época num lugar europeu (6º posto) - e, no domingo à noite, empatou com o Benfica (1-1). Recorde a entrevista que Daniel Ramos concedeu à Tribuna Expresso em março deste ano, quando admitiu ser um treinador que se deita e acorda "a pensar em futebol"

Piqué vaiado no estágio da seleção espanhola

Jogador do FC Barcelona, que se tem manifestado publicamente a favor do referendo sobre a independência na Catalunha, foi insultado durante os 23 minutos que esteve no relvado

Treinador da Juventus critica videoárbitro: “Ficamos dez horas no estádio, a comer amendoins, com uma ação a cada quarto de hora”

O videoárbitro já está a ser testado em Itália, mas Massimiliano Allegri não está muito contente com o resultado da experiência

A estreia de Svilar está à vista

Svilar, o jovem guarda-redes do Benfica contratado este verão, deverá estrear-se na baliza encarnada no próximo jogo para a Taça de Portugal, de acordo com o “Record” esta terça-feira.

A confirmar-se esta notícia, o jovem belga será o terceiro guarda-redes a defender as redes encarnadas esta época - Júlio César regressou ao campeonato para substituir Bruno Varela há duas semanas.

Manchetes do dia

A Bola: “Special Conceição”. Atitude no clássico fez lembrar José Mourinho

Record: “O miúdo vai à Baliza”. Svilar deverá estrear-se na defesa das redes encarnadas

O Jogo: “São duas locomotivas”. Palavras de Lucho Gonzalez sobre Marega e Aboubakar