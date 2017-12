O “baixinho” jogou e o Leão não passou, o pior Benfica de sempre em competições europeias e o milagre de David Ginola

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

David Ginola: “Os médicos disseram-me que não devia estar aqui, devia estar morto”

Foi eleito o melhor jogador de França no PSG de Artur Jorge, no início dos anos 90, brilhou nos relvados ingleses com as camisolas de clubes como o Tottenham e o Newcastle, e somou 17 internacionalizações com a seleção francesa. O talentoso gaulês que Johan Cruyff considerou, em 1999, o melhor do mundo, sobreviveu no ano passado a um ataque cardíaco enquanto jogava uma partida solidária no sul de França e veio falar dessa experiência a Lisboa

Francisco J. Marques: "Para que é que o Benfica quer o número de telemóvel dos árbitros? Para desejar bom natal?"

O diretor de comunicação do FC Porto acusa o rival da Luz de ter em sua posse números de telemóveis de equipas de arbitragens, nomeadas para os jogos do clube. Nuno Cabral, ex-árbitro e delegado da Liga, seria o responsável pelo envio dos contactos a Paulo Gonçalves e Pedro Guerra, em 2015

Rui Santos: "O videoárbitro não pode ter sido criado com a ideia de proteger o árbitro que está no relvado"

Rui Santos voltou a defender que é preciso alterar o protocolo do videoárbitro. O comentador da SIC diz que está a falhar a relação entre o videoárbitro e o árbitro de campo

Rússia banida dos Olímpicos de Inverno por causa de escândalo de doping

Ao anunciar a decisão sem precedentes, o Comité Olímpico Internacional garantiu que atletas russos que provem que estão “limpos” vão poder competir em fevereiro na Coreia do Sul sob uma bandeira neutra

Buenas noches Champions: Jesus inventou de tudo, mas Barcelona é Barcelona

Foi um Sporting diferente aquele que Jesus montou para ir à procura do pequeno milagre de Barcelona. Mas as mudanças acabaram por não resultar, de Atenas não vieram boas notícias e dois erros defensivos acabaram com o resto da esperança. Os leões seguem assim para a Liga Europa, após uma Liga dos Campeões em que tiveram, muito provavelmente, os melhores momentos exibicionais da época

Parecia mais um jogo de pré-época contra suíços, mas foi mesmo o pior Benfica europeu da história

No último jogo que disputou na Liga dos Campeões 2017/18, o Benfica confirmou uma campanha histórica - pela negativa. Passou a deter o pior registo português de sempre na prova, ao terminar o grupo com zero pontos em seis jogos (e um golo marcado e 14 sofridos)

Oito anos e uma semana depois, Tiger Woods voltou a sorrir: “Amo a vida”

Os últimos anos não foram fáceis para o mais mediático golfista da história: entre escândalos da vida pessoal, lesões graves, operações e longos hiatos competitivos, a carreira de Tiger Woods atingiu o fundo do poço em julho, quando saiu do top 1000 (sim, mil) do ranking mundial. Mas esta semana, no Hero World Challenge, torneio que juntou os 18 melhores golfistas do Mundo, voltámos a ver um pouco do Tiger de antigamente

Sporting e West Ham fazem as pazes (por William?)

Depois do desentendimento entre ambos devido a uma possível transferência de William Carvalho, Sporting e West Ham anunciaram o reatamento das relações institucionais

Manchetes do dia

A Bola: “Adeus Leão”. Sporting despede-se da Champions

Record: “Foi pena”. Bas Dost falhou o empate

O Jogo: “Zero vírgula zero”. Tetracampeão sai da Champions pela porta mais pequena de sempre