Cinco mil emails de Pedro Guerra, uma catrefada de polémicas. Está tudo a circular na internet

Mais de cinco mil emails de Pedro Guerra, comentador do Benfica e antigo diretor de conteúdos da BenficaTV, começaram a circular na internet desde domingo à noite, revelou a revista “Sábado” na segunda-feira.

Os emails em causa - cerca de seis gigas - foram enviados entre maio de 2010 e março de 2017. Nestas mensagens constam informações privadas de elementos das equipas rivais, como, por exemplo, a morada de Bruno de Carvalho e da sua ex-mulher.

Bruno de Carvalho reagiu ainda ontem a esta situação, após ter consultado os emails, classificando o sucedido como “tácticas da máfia”.

“Público 3 emails para se perceber de vez a forma reles e imunda como esta gente trabalha. Tudo começa em novembro do ano passado, em que o advogado António Pragal Colaço (aquele que de forma histérica na BTV dizia ao Pedro Guerra que um administrador do Sporting lhe tinha batido, facto que vai ter que provar em tribunal), envia para pedro guerra dados, como a morada, da minha casa e da minha ex-mulher”, denunciou na sua conta pessoal do Facebook.

“Pedro Guerra manda para o fazedor de cartilhas, o reles Carlos Janela, dizendo ‘aqui vai o material’! E manda outro para o responsável da comunicação do Benfica, o São Bernardo, dizendo ‘caro Luís Bernardo, aqui vai o tal material’”, acusou o presidente sportinguista.

Os autores da página em que estão alojados os emails de Pedro Guerra revelaram também centenas de emails e passwords de dirigentes e funcionários do Benfica - inclusive dados de Luís Filipe Vieira.

No programa “Prolongamento” da TVI24 na segunda-feira à noite, Pedro Guerra disse que alguns dos emails que circulam na internet são falsos e respondeu às acusações do presidente do Sporting.

“Eu sou um mero comentador de televisão. O melhor comentador de política que conhecemos é agora Presidente da República. Vamos imaginar que alguém entrava no correio eletrónico pessoal do Presidente da República e divulgava todos os emails que ele trocou nos anos em que foi comentador da TVI? As pessoas achavam que isto era justo?”, disse.

Pedro Guerra garantiu que não saber “onde mora o presidente do Sporting, com quem vive e se está ou não zangado com a esposa”.