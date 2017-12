Eliseu deverá deixar o Benfica já em janeiro

Depois de ter assegurado mais uma ano de contrato no verão, a saída de Eliseu parece ter-se precipitado.

Segundo “A Bola” esta terça-feira, o Benfica já terá informado o defesa esquerdo que será dispensado em janeiro, tendo em conta que não faz parte das escolhas de Rui Vitória para o resto da temporada.

A confirmar-se esta notícia, este seria o segundo jogador dos encarnados a ver a sua saída do clube antecipada, no espaço de pouco tempo. Na semana passada, Júlio César, ex-guarda-redes, também anunciou que ia sair do clube.

O desportivo avança ainda que há mais jogadores que devem abandonar as ‘águias’ na reabertura do mercado de transferências, mas não revela nomes.

Eliseu chegou em 2014 ao Benfica e já participou em mais de 100 jogos pelos encarnados. Chegou do Málaga e a pedido de Jorge Jesus.