Slimani pode regressar a Alvalade, o prémio chorudo de Mathieu e o namoro por Raphinha

Slimani vai ser emprestado… e Alvalade é uma possibilidade

Slimani saiu do Sporting para o Leicester há dois anos, por 30 milhões de euros, mas nunca se conseguiu impor na equipa britânica.

Segundo “A Bola” esta terça-feira, o avançado argelino deverá ser emprestado em janeiro. Atento a esta notícia, o Sporting já manifestou o seu interesse pelo regresso a Alvalade - uma boa notícia para Slimani. Lembremos ainda que, em caso de venda, os leões têm direito de preferência.

Mathieu veio a custo zero do Barcelona… ou talvez não

De acordo com o “Record” esta terça-feira, Jérémy Mathieu já custou 4 milhões de euros aos cofres do Sporting.

O central francês saiu livre do Barcelona, após rescindir contrato, mas o Sporting teve de dar um prémio chorudo para o convencer a rumar a Alvalade, tendo em conta as outras equipas que o queriam e o salário que exigia.

Segundo a informação relativa ao 1º trimestre da época, período no qual apresentou um resultado positivo de 24,748 milhões de euros, o Sporting pagou a Mathieu um prémio de assinatura de 3 milhões e gastou ainda mais um milhão de euros numa comissão de intermediação.

Leões querem Raphinha em janeiro

Raphinha, 21 anos, ala do Vitória de Guimarães, está na mira do Sporting para o mercado de transferências de inverno. O jogador do clube vimaranense agrada a Jorge Jesus e é um dos pedidos natalícios.

Segundo a “A Bola”, os leões estão dispostos a ceder Matheus Oliveira e João Palhinha, para assegurar a contratação do jogador do Vitória de Guimarães, tendo em conta que a dupla de médios não tem somado muitos minutos de jogo.

Em terra de Beatles há uma estrela de rock que esbraceja, salta e grita mas ainda desafina. Este é o Liverpool de Klopp

O FC Porto vai defrontar o Liverpool nos oitavos de final da Liga dos Campeões e se a equipa de Jürgen Klopp já não é o que era na Premier League, nas competições europeias tem mostrado todo o seu poderio ofensivo, avisa o analista Rui Malheiro: soma cinco triunfos e três empates, com 29 golos marcados. Mas a defesa…

Fatura do Sporting com intermediários cresce 35%

De junho para setembro o montante que os leões tinham em comissões por pagar sobre transferências de jogadores cresceu. O saldo com outros clubes, no entanto, baixou

Carlos Carvalhal multado em mais de €3 mil e suspenso

O treinador português do Sheffield Wednesday foi expulso de um jogo e a pena da Federação Inglesa foi dura

A Bola: “Slimani no radar”. Avançado de Leicester vai ser emprestado e vê regresso a Alvalade com bons olhos

Record: “Mukiele a caminho da Luz”. Defesa francês deverá vir a Lisboa nos próximos dias

O Jogo: “Emails de guerra divulgados”. Mais de cinco mil emails despejados na internet