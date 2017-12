Quem “tramou” Eliseu? Foi Rui Vitória?

Tal como Douglas e Gabigol, Eliseu deixou de fazer parte dos planos de Rui Vitória. Mais uma vez, não foi convocado. Esta quarta-feira, quando as águias entrarem em campo para defrontar o Rio Ave, num jogo a contar para a Taça de Portugal, o internacional português nem no banco vai estar.

Ao que tudo indica, o treinador encarnado será mesmo o principal responsável pela sua possível saída antecipada já em janeiro, conta o “Jogo”.

Rui Vitória quer emagrecer o plantel, dispensar os jogadores que não tem correspondido às suas expectativas.

Depois de ter assegurado mais uma ano de contrato no verão, Eliseu começou a época a titular, devido a Grimaldo estar lesionado. Contudo, quando o espanhol recuperou, Eliseu deixou de ter espaço na equipa encarnada.

Confrontado com a possibilidade de ver Eliseu sair do clube em janeiro, Rui Vitória, numa conferência de Imprensa na Luz na terça-feira, recusou-se a comentar. “Essas são coisas da imprensa e, enquanto não for algo a sair da nossa boca, pouco significado têm. Saídas? No futebol, não se pode dizer nada de forma taxativa”, disse.